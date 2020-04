pas de Coupe des champions internationaux en 2020

Ces mois sont vraiment difficiles pour tout le monde. N’importe quel secteur, y compris le football, y est lié problèmes économiques mais aussi de timing. Comme nous le savons tous, jusqu’à présent toutes les ligues de football du monde se sont arrêtées et on ne sait pas si et quand elles peuvent recommencer. Les coupes et les championnats nationaux sont à compléter, en essayant dans la mesure du possible de ne pas obstruer le calendrier de la prochaine saison.

Priorité aux championnats nationaux

Pour cela, avec la priorité qui sera accordée aux compétitions compétitives, toutes les autres manifestations amicales seront reportées. L ‘Coupe des champions internationaux en fait, il a essentiellement le tournoi prévu pour cet été a été annulé. Nommer des fans du monde entier pour la fin de l’été 2021.

L’officiel est parvenu à travers un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux du concours. Ci-dessous la note officielle.

Le tweet