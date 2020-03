“Pas de discussions” pour Arsenal pour garder Ceballos, dit Arteta

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a parlé à la presse cette semaine et a révélé que le club londonien et le Real Madrid n’avaient pas eu de discussions pour faire de Dani Ceballos un joueur d’Arsenal après l’expiration de son accord de prêt l’été prochain.

«Nous n’avons eu aucune discussion à ce sujet, je suis vraiment content de Dani et de ce qu’il apporte à l’équipe en ce moment, il lui a fallu un certain temps depuis sa blessure pour atteindre le niveau qu’il a et je l’ai vu dans le passé et il fait beaucoup mieux maintenant et c’est pourquoi il joue à beaucoup plus de jeux », a déclaré Arteta.

Si Arsenal n’est pas intéressé à garder Ceballos après l’été prochain, il semble que le milieu de terrain espagnol devra une fois de plus trouver un autre club, étant donné qu’il n’a jamais été dans les plans de Zidane. Ceballos est toujours un milieu de terrain très prometteur qui aura 24 ans, donc de nombreux clubs de football européens seront sûrement prêts à lui donner une chance.