“Pas de gaspillage, maintenant plus cynique et aux assaillants je dis que …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Deuxième pair consécutif pour le Savoia, hier après-midi les blancs ont été arrêtés de zéro à zéro depuis Marina di Ragusa, un résultat qui a permis à Palerme d’atteindre +5 au sommet.

MEA CULPA SAVOIA

L’entraîneur est intervenu sur la performance de l’équipe avec beaucoup de sérénité et de confiance Carmine Parlato: «Je pense que nous avons fait de notre mieux, nous avons créé beaucoup de ballons de but. Je pense que si nous avions conclu le défi de l’un à zéro, nous aurions peut-être parlé de la phase de construction qui devait encore être améliorée, mais ce n’était pas le cas. – a dit l’entraîneur blanc – Il y a définitivement quelque chose à faire, il faut être plus cynique et comprendre qu’au deuxième tour, encore plus qu’au match aller, les équipes adverses ne vous laissent même pas un pouce “.

UN MESSAGE AUX ATTAQUANTS

Le problème de but semble hanter les blancs cette année, l’entraîneur appelle à un changement de mentalité de ses garçons: “Par rapport à dimanche dernier, il y avait cinq nouveaux joueurs, malgré cela, nous avons commencé le match à un rythme élevé pour essayer de le débloquer immédiatement. Certes, nous devons être plus lucides dans la phase de construction, nos attaquants doivent être impitoyables et mortels à la lumière de l’expérience acquise lors du match aller, où plusieurs fois nous avons beaucoup créé mais résolu le match avec le classique “gollettino”. – Analyses Parlato – Au deuxième tour, nous avons besoin d’un changement de mentalité. Je ne pense pas que ce soit un problème offensant parfois lié à la présence ou à l’absence de références fixes dans la surface de réparation, nous devons simplement mieux attaquer les espaces car contre Raguse avec Osuji et Chironi entre la première et la deuxième mi-temps, nous avons eu plusieurs occasions. Nous voulions compenser leur physique avec les insertions par derrière, plusieurs fois nous l’avons fait avec les milieux de terrain mais la poussée décisive manquait “.

PAS DE SCORE, PASSEZ AU SUIVANT

Deux tirages au sort qui ne doivent pas affecter les certitudes acquises ces derniers mois par Savoy: “De l’entraînement et du dernier match nous n’avons eu aucun signal de la part de l’équipe, sur un éventuel gaspillage mental après le match nul avec Castrovillari. – a déclaré Parlato – Nous avons eu la possession du ballon du début à la fin, nous avons évidemment mal agi si la victoire ne venait pas, mais j’ai vu une équipe rapide et volontaire. Les garçons ont essayé de faire les choses dans le bon sens, dommage qu’ils n’aient pas trouvé le but. “