Pas de match pour Sunderland mais toujours beaucoup de choses

Le week-end dernier, Sunderland devait se rendre à Bury en Ligue 1. Cependant, en raison de l'expulsion des Shakers de la Ligue de football, les Black Cats se sont retrouvés avec un rare week-end gratuit. Même sans jeu pour Sunderland, il y a eu beaucoup de choses sur Wearside la semaine dernière.

Pas de jeu pour Sunderland

Transfert de nouvelles

Avec la fenêtre de transfert de janvier à l'horizon, le moulin à rumeurs de transfert s'accélère. En raison de la forme et de la position de Sunderland, les fans souhaitent vivement que le club se renforce le plus rapidement possible. La promotion n'est pas encore hors de question, mais il est clair que les Black Cats ont besoin de nouveaux joueurs.

Les dernières nouvelles en provenance du Sunderland Echo sont que le club a été lié à un attaquant du championnat. Cependant, à ce stade, son nom reste un mystère. L'ancien milieu de terrain de Reading Liam Kelly est également lié à un déménagement à Wearside selon l'Echo. L'athlète de 24 ans a déménagé à Feyenoord en été. Un changement de manager au club Eredivisie a vu Kelly tomber en disgrâce. Il est désormais libre de partir s'ils reçoivent une offre acceptable.

Décès de Billy Hughes

La semaine dernière a vu le décès de la légende de Sunderland, Billy Hughes, à l'âge de 70 ans. Hughes faisait partie de la célèbre équipe de Sunderland qui a battu le puissant Leeds United lors de la finale de la FA Cup 1973. Hughes a marqué quatre buts sur le chemin de la finale alors que les Black Cats ont vaincu Manchester City et Arsenal sur le chemin de la victoire.

Hughes a disputé 335 matchs avec le club, marquant 81 buts en 11 ans. Il restera non seulement dans les mémoires pour ses performances victorieuses lors de la célèbre course de coupe, mais aussi comme un véritable grand Sunderland.

Le présentateur de Sky Sports, nouveau directeur non exécutif

Le présentateur de Sky Sports, David Jones, a rejoint le club en tant que directeur non exécutif. Il est accompagné de Tom Sloanes, directeur commercial du groupe GVC. Les deux hommes sont des partisans de Sunderland depuis toujours.

Jones a récemment parlé de son nouveau rôle: «En tant que supporter de plus de 35 ans, le club a toujours été proche de mon cœur et je ferai tout mon possible pour l'aider à retrouver sa place – et le plus tôt sera le mieux. Naturellement, je suis profondément conscient de la façon dont le club de football est tissé dans le tissu même de la ville et de ses habitants, donc ramener le succès à Sunderland est si important à plusieurs niveaux et j'ai hâte de commencer. »

temple de la renommée

Le dernier intronisé au Temple de la renommée de Sunderland est Gary Rowell. Rowell était un fan de Sunderland depuis l'enfance et est devenu l'un des rares dont les rêves de jouer pour le club sont devenus réalité. Rowell marquerait plus de 100 buts pour le club, y compris un fameux triplé dans le derby de Tyne-Wear alors que les Black Cats battaient Newcastle United 4-1. Depuis qu'il a quitté le club, il a été élu héros culte de Sunderland et leur meilleur joueur des années 1980.

Mesdames Dernières

Les Sunderland Ladies ont terminé 2019 avec style alors qu'elles progressaient vers les quarts de finale de la Coupe de la Ligue nationale féminine de la FA. Ils se sont rendus à Chorley, repartant avec une confortable victoire 4-0. Un doublé de Maria Farrugia et un but chacun de Keira Ramshaw et Bridget Galloway ont donné la victoire à Sunderland. Ils affronteront désormais le comté de Derby au prochain tour.

Pas de faille selon Luke O’Nien, dernier contrat Plus

Des rumeurs ont circulé récemment à la suite d'une faille dans le stade du vestiaire léger. C’est quelque chose que le milieu de terrain Luke O’Nien nie. Ces rumeurs sont venues du fait que l'ailier Aiden McGeady a appris qu'il pouvait quitter le club en janvier.

À ce sujet, O’Nien a déclaré à Sunderland Echo: «Je pense que dans le football, tout le monde en a fait l'expérience – les joueurs vont et viennent tout le temps. Que ce soit à cause d'une blessure ou du départ de certaines personnes, cela fait partie intégrante du football » comme nous l'avons dans le vestiaire.

"Nous avons les personnages, l'expérience, les jeunes, où si nous tirons tous dans la bonne direction, nous n'allons pas seulement avoir une bonne saison, nous aurons une excellente saison."

Duncan Watmore ne pense pas au contrat

L'attaquant Duncan Watmore a admis qu'il ne songe pas à son contrat actuel malgré son expiration l'été prochain. Watmore a subi une période torride au cours des dernières saisons en raison de blessures. Il a informé le Sunderland Echo qu'en raison de ses blessures, il prend les choses un match à la fois.

Position de ligue la plus basse de l'histoire

En raison de la fin de semaine libre des Black Cats, ils ont chuté à leur position la plus basse de leur longue et illustre histoire. Sunderland occupe désormais le 13e rang de la Ligue 1. C'est une position que de nombreux fans pensaient qu'ils ne verraient jamais leur club. Cependant, Sunderland n'est encore qu'à six points des places de barrage avec un match en main. Ils affronteront Bolton Wanderers le lendemain de Noël dans ce qui est un match incontournable pour le club.

