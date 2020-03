Colombiens à l’étranger



Pas de minutes, mais avec des prétendants: les grands d’Europe recherchent les Arias





Miguel Machado





25 mars 2020 à 08h35

L’ailier de l’équipe colombienne ne passe pas un bon moment, mais il pourrait aller dans un autre club.

Santiago Arias ne passe pas un bon moment à l’Atlético de Madrid, puisqu’il a bouclé cinq matchs de suite en allant à la tribune et sans être pris en compte par Diego Simeone.

Cependant, selon le journal ‘As’ en Espagne, le Colombien maintient également un large marché et serait recherché par les plus grands d’Europe pour prendre plus d’importance et de minutes dans d’autres clubs.

D’une part, les médias espagnols ont mentionné que l’intérêt de Naples pour la Serie A et la Premier League d’Everton était déjà connu pour avoir signé avec l’équipe nationale de Colombie.

Maintenant, ajouté à ces deux équipes, l’Inter Milan arriverait, cherchant à garder les services du défenseur colombien, quelles que soient les minutes dont il disposait cette saison. Y aura-t-il un changement pour Santiago Arias la saison prochaine?