“Pas de période, mais les absences ne sont pas un alibi parce que …”

NAPLES. Le week-end dernier, pour la 19e manche du championnat de Groupe de première catégorie B, le Ville d’Arzano a accueilli le quatrième. La victoire des Arzanesi a encore éloigné les Phlégréens du haut du classement, maintenant à neuf points, tandis que les hôtes ont finalement dit au revoir à l’aire de jeux.

MOMENT DÉLICAT, MOT À MISTER

Dans ce défi décisif, les réseaux de La Rossa et d’Aliano pour la ville d’Arzano, tandis que le sceau de Cracco pour les invités ne valait rien. Le quatrième entraîneur, Perna, en analysant le moment de son équipe ne cherche pas d’excuses et avoue: “Nous traversons une période compliquée, il est clair pour tous, clairement que les absences n’aident pas à cet égard. Falivene, Rizzo, Tizzano, Cuomo, pratiquement contre Arzano, nous avions 3/4 de la défense titulaire. – souligne l’entraîneur – Il est clair que les absences ne doivent pas être un alibi, mais certifier que le moment de l’équipe ne l’est pas. Lors du dernier match, il n’y avait pas de détermination sur le terrain, en plus du test incolore, la mauvaise méchanceté faisait défaut et nous n’étions pas bons pour répondre aux offensives de nos adversaires. Futur? Il y a beaucoup de travail à faire, heureusement nos concurrents directs ont été arrêtés sur un pied d’égalité et cela rend l’écart encore plus minime. ”