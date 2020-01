pas de PSV, Ricardo Rodríguez prêt à signer avec Fenerbache

Après la victoire convaincante en Coupe d’Italie avec le SPAL, le Milan essaie pendant ces heures de mieux façonner la rose à travers des coups à la fois dedans et dehors. Theo Hernandez est maintenant un support immobilier et les performances peu convaincantes de Ricardo Rodriguez ils ont poussé Maldini et Boban travailler pour une vente.

L’inclusion du Fenerbache est décisive

Le Suisse de vingt-sept ans était ces derniers jours près de porter la chemise de PSV Eindhoven mais l’inclusion de Fenerbahce c’était décisif. En fait, les Turcs ont remporté la performance de l’actuel ex 68 AC Milan.

La méthode d’achat était celle de prêt avec obligation de remboursement fixé à 6 millions. Des officiels sont attendus dans les prochaines heures mais Milan surveille entre-temps Robinson pour le remplacer et donner le bon remplacement à un Theo Hernandez de plus en plus surprenant.