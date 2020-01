Pas seulement Ibra, Milan en demi-finale avec la Juve grâce aux changements … que Turin n’a pas | Primapagina

La demi-finale de la Coupe d’Italie sera un classique, Juventus-Milan. L’équipe Pioli a éliminé Turin après deux heures d’un football magnifique et passionnant, avec 6 buts, une avalanche d’opportunités, un match (surtout milanais) parfois pétillant. Une équipe en confiance faisait face à une équipe choquée. Milan est venu de quatre victoires consécutives, dont la Coupe d’Italie, Turin de la terrible défaite contre Atalanta et beaucoup de différence a immédiatement pris forme et corps dans l’attitude des deux équipes. Pioli a attaqué légèrement, trouvant la référence idéale dans Rebic; Mazzarri se défendait avec les yeux écarquillés de peur, il était toujours en plein traumatisme. Quelques faits à comprendre: avant le but de Bremer, mais aussi après, le Bull n’avait jamais tiré au but; la manœuvre de grenade a touché les pieds de Belotti pour la première fois en 28 minutes. Cela s’est produit en première mi-temps, car en deuxième mi-temps Turin a pris courage, a retiré toute sa fierté, tout le personnage, remonté, a pu le refermer avant les 90 ‘, a pu marquer dans la première période supplémentaire et seulement à la fin, maintenant épuisé , a perdu la course. Mais il n’y avait aucune trace de cette équipe perdue et perdue vue contre Atalanta. Torino di San Siro était une vraie équipe.

MAZZARRI, QUELQUES ALTERNATIVES – En fin de compte, les substitutions ont fait la différence. Celles de Pioli, qui avaient un banc bien plus riche que Mazzarri: Ibrahimovic a marqué le 4-2, Leao a fait 45 ‘de larmes et les a enrichis avec une passe décisive, Calhanoglu a signé un doublé (le premier chez les Rossoneri) et Kessie a aidé le Turc 3-2. Tous les quatre ont quitté le banc. Mazzarri, en revanche, avait une demi-équipe à l’infirmerie (Ansaldi, Baselli, Edera, Zaza, Iago Falque et Parigini, qui étaient également les deux derniers partis), ainsi que Meité qui a été disqualifié. Les quelques alternatives disponibles l’ont forcé à n’effectuer que deux changements par rapport au ruineux et désastreux 0-7 avec Atalanta, ou Rincon pour Meité et Bremer pour Djidji. Pioli a plutôt doublé par rapport à la victoire de Brescia: Krunic pour Kessie, Bonaventura pour Calhanoglu, Piatek pour Ibrahimovic et Rebic pour Leao. Défense inchangée (bon Kjaer aux côtés de Romagnoli) et attaque complètement nouvelle (mauvais Piatek aux côtés de Rebic).

RÉBIQUE INCONTENIBLE – L’AC Milan a marqué tôt, à la 12e minute, mais a atteint le but à la quatrième tentative. Torino semblait paralysé. Il a été cloué avec l’esprit à 0-7 avec Atalanta. Lors des quatre premières occasions, Ante Rebic a été le protagoniste à trois reprises, dont celle du but: tir mortel à gauche, Nkoulou a dû lui donner l’espace, traverser du bas sur la deuxième pole où Bonaventura a atterri sans marquer (De Silvestri s’était détaché), toucher et but. L’action est née d’un ballon que Castillejo, comme un faucon, avait soufflé sur le milieu de terrain de Verdi. Milan jouait bien, à gauche, l’entente entre Rebic et Hernandez semblait avoir été affinée depuis un certain temps, tandis que l’attaquant croate n’était que troisième à l’entrée. L’équipe de Pioli s’est déplacée de manière compacte, a continué d’attaquer et de créer des opportunités.

UNE LÉGÈRETÉ – Les Rossoneri étaient les maîtres du terrain et ils se sentaient peut-être trop confiants étant donné que lors de la première (et unique) action offensive, Torino a fait match nul. Bremer était très bon, est entré dans l’action du but en triple apparence: en tant que défenseur, il a interrompu une attaque de Rossoneri, en tant que finisseur, il a fait le voile en faveur de Belotti, en tant que marqueur qu’il a marqué devant Donnarumma en récoltant la passe décisive de Verdi. Conti l’avait gardé dans le match.

LA RÉBIQUE ÉTAIT ROUGE – Fort, très fort et aussi chanceux, le Croate est très chanceux. Rebic et Izzo les jouent depuis le début de la course, mais à 36 ‘, le joueur de Milan exagère: après avoir subi une faute du jeu de la grenade, un ballon éloigné lui donne un coup de coude dans le dos. Banti l’a vu dans le Var mais Pâques l’a seulement prévenu. Ça s’est très bien passé: c’était rouge. Milan a absorbé le tirage au sort et a recommencé à attaquer à deux reprises, avant la fin de la première mi-temps, a eu la chance de marquer à nouveau avec Rebic puis avec Krunic.

LE BOMBER BREMER – Le jeu a changé en seconde période. Turin avec plus de courage (belle opportunité pour Belotti, dans la mêlée, rejeté avec un miracle par Donnarumma), Milan avec plus de difficulté. Les Rossoneri ont perdu de la distance, ils n’étaient plus aussi compacts que dans les 45 premiers, l’équipe s’est étirée et le Bull a pris le dessus. Piatek a continué à vivre son jeu comme un paria et Pioli dans les 20 ‘a fait le changement que tout San Siro attendait: à l’extérieur du pôle, à l’intérieur d’Ibrahimovic. Mais la greffe du champion n’a pas permis d’éviter de doubler Turin, également parce qu’Ibra a raté un ballon après un autre en attendant de rater un but colossal et d’être pardonné plus tard. Le centre de Ola Aina depuis la gauche était parfait (Conti n’a pas pu le marquer), Donnarumma n’est pas sorti et ce défenseur devenu attaquant de Bremer a défilé derrière Hernandez et a marqué de la tête.

LE TRIDENT – Pioli a couru à couvert, à l’intérieur également du troisième attaquant, Leao, à la place de Bonaventura, avec Rebic qui s’est déplacé pour faire la gauche à l’extérieur. A 36 ‘, changement décisif pour Milan: hors Krunic, dans Calhanoglu. Une minute après le changement négatif pour Turin: Bremer à l’extérieur (épuisé et meurtri), à l’intérieur de Djidji. Quand tu dis les changements, en fait …: dans la première minute de récupération, lancer en attaque par Hernandez, tête de Kjaer, touche de Castillejo pour Calhanoglu postée en dehors de la zone, pierre du Turc déviée par Djidji, Sirigu battu. Le Bull s’est arrêté et Milan aurait pu éviter les heures supplémentaires si Ibrahimovic n’avait pas raté un but aussi sensationnel (seul, devant la porte grande ouverte, il n’a eu qu’à toucher la fantastique passe décisive de Leao sur le filet) pour se souvenir des souvenirs d’Egidio Calloni et de Luther Blissett à ce stade.

ADDITIONNELS EXPLOSIFS – La première période de prolongation a littéralement explosé. Il y avait des prairies à exploiter. Deux fois, le premier avec Calhanoglu, le second avec Hernandez, Milan s’est retrouvé devant Sirigu qui a répondu par un phénomène authentique, avec deux arrêts fous. Mais les interventions de Donnarumma sur Belotti (deux fois) et Ola Aina étaient également excellentes. Des émotions éclatantes. Au début du second semestre, Pioli a profité du quatrième changement accordé par la nouvelle formule de la Coupe d’Italie, Kessie est entré à la place de Rebic et cette décision a également immédiatement apporté un excellent résultat. Lors de la première action, le Taureau s’est trouvé trop exposé, Kessie a jeté Calhanoglu et le Turc du bord de la zone ont commencé un autre boulon que cette fois Sirigu n’a touché. Cela s’est terminé là, car Turin, sans alternatives sur le banc, n’avait plus d’énergie. Deux minutes plus tard, Ibra s’est pardonné l’incroyable erreur précédente en inscrivant le quatrième but de Leao après une passe décisive de l’inépuisable Castillejo.

Milan-Turin (première mi-temps 1-1)

Buteurs: 12 ‘pt Bonaventura (Mi), 34’pt, 26’ st Bremer (Tor), 46 ‘st Calhanoglu (Mi), 1’ st Calhanolglu (Mi), 4 ‘sts Ibrahimovic (Mi)

aider; 12 ‘pt Rebic (Mi), 34’ pt Verdi (To), 26 ‘Aina (To), 46’ st Castillejo (Mi), 3 ‘sts Leao (Mi)

MILAN: G.Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo; Castillejo, Krunic (à partir de 37 ‘Calhanoglu), Bennacer, Bonaventura (à partir de 31’ st Leao); Rebic (1 ‘st Kessie), Piatek (à partir de 20’ Ibrahimovic). Disponibles Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Calabre, Kessie, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek, Ibrahimovic. Tous Stefano Pioli

TURIN: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (depuis 38 ‘st Djidji); De Silvestri (à partir de 7 ‘m, Lukic, Rincon (à partir de 7’ m Lyanco), Aina; Berenguer (à partir de 44 ‘st Millico), Verdi; Belotti. Disponible Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Millico, Djidji, Adopo , Laxalt, tous, Walter Mazzarri.

Ammonites: 22 ‘Rincon (To), 30’ pt Hernandez (Mi), 37 ‘pt Rebic (Mi), 8’ st Kjaer (Mi), 29 ‘st Krunic (Mi), 3’ pts Conti (Mi), 8 ‘pts Mazzarri (Tor)