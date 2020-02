Pas seulement OL-Juve. Toutes les dernières formations sur Real Madrid-Manchester City

Pas seulement Lyon-Juventus. Le tableau de bord de la Ligue des champions propose également ce soir le grand match entre le Real Madrid et Manchester City, le match aller qui se jouera à Santiago Bernabeu.

SURPRISES DANS LA MAISON DU VRAI MADRID? Le principal doute de Zinedine Zidane est sur l’utilisation depuis 1 ‘de Gareth Bale. En Espagne, il y en a beaucoup pour imaginer quelques surprises dans les onze de départ de Zizou, faisant généralement des ravages par rapport aux indications de la veille surtout dans les grands matches. Quelques heures après le coup d’envoi, la forme la plus probable semble être 4-4-2 avec le Gallois (et non Vinicius) jumelé avec Benzema. Au milieu de terrain, outre Modric, Casemiro et Kroos, il y aura Fede Valverde.

RETOURNER AU PROPRIÉTAIRE? Pep Guardiola est toujours en train d’évaluer, mais très probablement Raheem Sterling réussira dès le début. L’attaque de l’habituel 4-3-3 de l’entraîneur catalan sera complétée par Mahrez et Aguero, avec Bernardo Silva sur la ligne des milieux de terrain avec Rodri et De Bruyne et Fernandinho déplacé à nouveau en défense aux côtés de Laporte.

Les formations probables du Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Aguero, Sterling