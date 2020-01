Pas seulement Pogba: sur l’axe Juve-Raiola on parle de Gravenberch et Stengs | Primapagina

Il y a Paul Pogba, toujours et cependant, tant qu’il est possible d’essayer. Il y avait Erling Braut Haaland, jusqu’à ce que l’attaquant norvégien préfère Dortmund pour poursuivre sa croissance. Il peut y avoir Gigio donnarumma, au cas où l’offre indécente de Wojciech arriverait Szczesny net de tout ce qui peut arriver à la Casa Milan. Et puis quoi? Et puis il y a bien d’autres occasions, avec Mino Raiola qui sait à quel point la Juve est de plus en plus le bon endroit où les jeunes les plus talentueux de son équipe peuvent passer. Peut-être pris en Hollande, un pays où Raiola continue d’être un point de référence fondamental pour ceux qui rêvent grand.

IL Y A DES STENGS – L’un d’eux est Ryan Gravenberch, nouvelle étoile montante de l’Ajax, depuis plus d’un an dans les sites de la Juve et prêt à décoller avec des lanciers. Mais ces dernières semaines, le radar de la Juventus s’est allumé pour suivre la croissance de Calvin Stengs avec une grande attention, attaquant gaucher d’Az Alkmaar. Né en 98, avec 9 buts et 11 passes avec un penchant particulier pour les compétitions européennes, Stengs a déjà fait ses débuts avec la Hollande cette saison. Sa valeur augmente jeu après match, blindée par AZ jusqu’en 2023, convainc les observateurs de la Juventus sur le signal de Raiola. Note? À partir de 20 millions, pour commencer à en parler. Et la Juve semble de plus en plus intéressée à entamer cette conversation …