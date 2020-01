Pas seulement un autre talent brésilien – Rapport de scoutisme sur Reinier Jesus

Reinier Jesus a eu 18 ans le 19 janvier. Le lendemain, il a officiellement signé pour le Real Madrid. Pas mal. Si vous êtes un fan du Real Madrid, vous avez probablement déjà vu les rumeurs et vu les innombrables montages vidéo faire le tour des médias sociaux. Comme la plupart des Madridistas non basés au Brésil et ne suivant pas le club brésilien Flamengo, il y a probablement très peu de compréhension du type de joueur que le Real Madrid vient de signer. Ça va changer.

Commençons par l’endroit où Reinier Jesus se sent le plus à l’aise sur le terrain. Il y a eu des parallèles avec Kaka, mais ces parallèles ne sont pas pleinement mérités à part le fait qu’ils partagent la même position. Reinier Jesus fonctionne mieux dans un rôle central offensif ou un «# 10». Malheureusement pour de nombreux milieux de terrain offensifs talentueux, cette position a filtré son chemin hors du jeu moderne, mais Reinier est également apte à jouer dans l’un des trois premiers endroits dans un 4-3-3: l’aile gauche, l’aile droite ou comme un attaquant pur. Il a figuré dans chacun de ces spots pour Flamengo à un moment ou à un autre.

La première chose que l’on remarque en regardant Reinier Jesus jouer est ses attributs physiques. À son jeune âge, il mesure déjà 6 pieds et 2 pouces (1,88 mètre) et possède de la puissance et du rythme plutôt que de la rapidité pure – ses compétences physiques sont quelque peu similaires à Theo Hernandez. Ce n’est pas un ailier rapide et délicat. Au lieu de cela, il a de longues jambes, un peu comme Fede Valverde, ce qui lui permet de rattraper beaucoup de terrain. Essayez d’imaginer un Arturo Vidal plus offensif et élégant. Imaginez maintenant Arturo Vidal avec une touche brésilienne et la possibilité supplémentaire de battre un joueur au dribble.

En raison de son physique et de son athlétisme, il est fort dans l’air. Il est un joueur très opportuniste lorsque le ballon entre dans la surface et marque l’un de ses meilleurs buts de la saison contre Bahia avec une tête instantanée.

Ce qui a été une surprise en le regardant pour Flamengo en Serie A brésilienne, c’est sa faim dans la surface. Reinier est toujours prêt à courir et à se placer dans des positions dangereuses. Il a un canon d’un tir de l’extérieur de la boîte, qu’il obtient normalement sur la cible. Il y a des instincts naturels pour marquer des buts dans son jeu et un œil incroyable pour le but. Son profil a fait défaut à l’équipe de Madrid, seul James Rodriguez a des caractéristiques de score similaires.

Andre Noruega, un éclaireur brésilien de football pour les jeunes, a décrit RJ comme un fabricant de jeux avec la capacité de marquer des buts hors des sentiers battus et un œil pour la passe du tueur. «Reinier Jesus est un créateur de jeu de type n ° 10 très créatif, mais il pourrait également jouer en tant qu’attaquant de l’ombre en raison de son bon mouvement et de son impressionnant tir à longue distance. Il n’y a aucun doute sur ce que j’aime le plus chez ce joueur – et c’est sa capacité à jouer avec précision à travers les balles. Ses passes lui permettent de franchir des angles incroyablement serrés. »

Comme tout bon Brésilien, il veut que le ballon à ses pieds – se combine et se connecte; «Joga bonito», jouez beau. Il s’adaptera au jeu européen simplement parce que sa vivacité d’esprit est déjà à un niveau élevé. Souvent, c’est la vitesse du jeu européen, la vitesse à laquelle les joueurs pensent, ce qui prend du temps aux étrangers et à ceux des autres ligues pour s’adapter lorsqu’ils viennent en Europe. Cela ne devrait pas être le cas pour Reinier Jesus, il aime effectuer des échanges rapides un à deux en haut de la surface pour briser une défense et glisser son coéquipier ou lui-même au but.

Blaise Bourgeois, un partisan de Flamengo et rédacteur en chef de One Football, a décrit ses capacités autour de la surface: «Il sait toujours quel devrait être son prochain coup. Il est très créatif et a une touche comme un joueur de futevolei (football de plage). Reinier Jesus aime être au bout d’une bonne pièce d’interaction. Il a cette capacité à attirer plusieurs joueurs près de lui en raison de sa vitesse et de sa force, ce qui lui permet ensuite de créer des opportunités à travers l’espace ouvert pour ses coéquipiers ».

Ses jeux les meilleurs et les plus productifs sont sans doute venus comme un “attaquant fantôme” pour Flamengo. Le joueur de 18 ans est difficile à marquer pour n’importe quelle défense car il se sent à l’aise avec son dos au but, faisant des courses derrière pour étirer une ligne arrière, ou s’abaissant plus profondément pour dériver entre les lignes et choisir une passe, ou même tourner et courir à une défense en retraite. Sa polyvalence est l’un de ses plus grands atouts.

Mais, comme avec tout jeune joueur, il y a toujours des points à améliorer. Zach Lowly de Breaking the Lines, souligne la prise de décision du Brésilien. «Reinier Jesus est un fabricant de jeux vraiment talentueux qui sait choisir des poches d’espace et marquer de l’extérieur de la surface. Cependant, je pense qu’il doit améliorer sa prise de décision et être un peu plus efficace pour faire face au plus haut niveau avec le Real Madrid ».

C’était un type de critique similaire d’Andre Noreuga, “Il peut améliorer sa prise de décision – parfois le faire un peu plus simple que spectaculaire, mais même ce n’est pas un négatif – j’applaudis un jeune joueur qui essaie de réussir l’impossible” .

Comme preuve de l’exactitude des opinions ci-dessus, DataBHJ, a rassemblé les statistiques sur le jeu de Reinier de Wyscout et a comparé le jeune contre d’autres joueurs U21 dans les 5 meilleures ligues sud-américaines:

Ses nombres xG et xA sont remarquablement élevés pour un enfant de 17 ans. Cependant, sa prise de décision peut encore s’améliorer, témoignant de ses scores inférieurs en passes progressives, en dribbles et en précision de passe.

Au final, cela vaut-il la peine de payer 30 millions d’euros pour un adolescent avec seulement quelques performances de niveau senior? À en croire Blaise Bourgeois, qui suit le joueur depuis des années, «30 M € est une arnaque. Il vaut 70, 80 €, peut-être même 100 millions d’euros. Je suis toujours sous le choc que le conseil d’administration de Flamengo autorise même ce type de clause dans son accord ».

L’entraîneur de Flamengo, Jorge Jesus – l’ancien directeur du Benfica et du Sporting, a déclaré quelque chose de similaire: «Vous ne pouvez pas vendre un joueur comme Reinier pour 30 millions d’euros! À Benfica, les joueurs seraient vendus à un prix supérieur à leur valeur réelle. Flamengo ne sait pas comment évaluer la valeur réelle de ses joueurs », a-t-il déclaré à CMTV et rapporté plus tard par AS.

Comme tout jeune joueur, la patience sera la clé. Martin Odegaard est l’exemple le plus récent de cette philosophie de la patience. Mais les fans du Real Madrid peuvent certainement être excités pour la perspective qu’ils ont obtenue – Reinier Jesus a le potentiel de faire un jour un impact majeur au Real Madrid.