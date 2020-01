«Pas un idiot» Mourinho donne une évaluation «honnête» d’Eriksen

Date de publication: Lundi 13 janvier 2020 à 2h08

Les supporters de Tottenham ne sont pas actuellement témoins du meilleur Christian Eriksen, selon Jose Mourinho.

Eriksen a été pressenti pour quitter les Spurs ce mois-ci, bien que le manager Mourinho ait a déclaré précédemment qu’il ne sait pas si cela se produira.

Le joueur de 27 ans ne semble pas vouloir signer un nouvel accord avec Tottenham, et partira pour rien l’été s’il n’y va pas en janvier.

L’intérêt supposé de l’Inter Milan est signalé depuis plusieurs semaines, avec la spéculation qui a sévi, le club italien veut un accord à prix réduit pour l’international danois.

Sur les performances d’Eriksen Mourinho a déclaré aux journalistes: «Il joue demain. Après cela, j’ai un match samedi et peut-être qu’il jouera à nouveau samedi. Nous sommes à nos limites, nous avons des blessures. Chaque joueur que nous avons doit être un joueur pour nous.

«Une chose est de ne pas faire sa meilleure performance, et c’est Eriksen et tant de joueurs à travers le monde. Pour de nombreuses raisons, vous avez de meilleures saisons. Si je pense que c’est le meilleur Eriksen, je dois dire non. Si vous dites les raisons, je ne suis pas idiot.

“Je ne critique pas le joueur. Il est normal dans cette situation qu’un joueur ne joue pas à son plus haut niveau.

«Mais il nous aide et a eu des contributions positives – comme le match contre Olympiakos. Il nous a donné des choses, même contre Norwich, il a eu une très bonne performance. Contre Liverpool, il n’a pas eu sa meilleure performance je suis d’accord.

«Je ne sais pas s’il sera ici après janvier. Je connais son avenir mais ce n’est pas à moi d’en parler. »