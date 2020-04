Pas un sac de spuds, mais Ivan Rakitic n’est plus à Barcelone

Ils disent que toutes les bonnes choses ont une fin et cela semble certainement être le cas maintenant avec Ivan Rakitic et Barcelone.

Le Croate a été un excellent serviteur des Blaugrana, en particulier au cours de ses premières années, mais il ne fait aucun doute maintenant qu’il est en excédent par rapport aux besoins.

Cette volée aéroportée contre Tottenham Hotspur semble il y a une vie.

Photo de Shaun Botterill / .

Encore une fois, le club aurait pu le traiter un peu mieux que le rejet qu’il avait été fait ressentir au cours des derniers mois.

Ce style de gestion des joueurs hors du club est peut-être la nouvelle norme. Bien mieux que d’avoir serré la main, l’a remercié pour un travail généralement bien fait et l’a envoyé en route vers de nouveaux pâturages et un contrat final dans le football professionnel.

Cependant, cela ne semble pas être la façon dont le Barça fait les choses de nos jours.

Il aurait pu partir plus tôt bien sûr, si l’on en croit les rumeurs. Potentiellement utilisé comme poids de l’affaire Neymar, il aurait peut-être déjà mis les pieds sous la table au Paris Saint-Germain, mais son refus d’y aller l’a vu amble à travers cette saison comme pièce de rechange.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Pour ceux qui disent qu’il a fait son lit et doit donc s’y allonger, pensez à la fierté professionnelle du joueur. Sa conviction qu’il peut encore le faire au plus haut niveau.

De toute évidence, il n’est pas le joueur qu’il était autrefois, mais il ne devrait pas être fustigé pour vouloir prolonger sa carrière avec les Blaugranes autant que possible.

En tout état de cause, il semble approcher rapidement de la fin de sa carrière au Camp Nou, mais qui va lui enlever les mains du Barça au prix que le club veut?

La pandémie de coronavirus garantissant une baisse significative des valeurs dans certains cas, le milieu de terrain sera sans doute moins cher qu’il ne l’était il y a six mois.

Cela dit, seul l’Inter Milan a précédemment manifesté un réel intérêt et on pense que s’il doit y avoir un poids dans l’accord de Lautaro Martinez, ce sera Arturo Vidal plutôt que Rakitic.

Ce ne serait vraiment pas une surprise de le voir partir en liberté juste pour le retirer des livres.

Arthur et Frenkie de Jong devant rester comme partants une fois que la saison recommence sérieusement, et à la fin de ces 11 matchs, il n’y a plus de place pour Raki.

J’espère qu’il est autorisé à aller la tête haute et non sous un nuage d’abus de chien par les masses.