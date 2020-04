Passe à gogo et pas beaucoup plus? Un aperçu du milieu de terrain de Barçelona

Barçelona est un club réputé pour son milieu de terrain, avec ses mouvements de passes lisses et ses passages de jeu liquides. Pourtant, depuis quelques saisons maintenant, le milieu de terrain est en déclin. Avec le départ d’Andres Iniesta et Xavi, Sergio Busquets a été la seule constante dans ce milieu de terrain, tenant ensemble une paire faible devant lui tout en protégeant la ligne de fond. Avec l’ajout d’Arthur et de Frenkie de Jong, le milieu de terrain du Barça a certainement été renforcé, oui, mais des préoccupations similaires demeurent. Cependant, De Jong est toujours quelque peu hors de position et la condition physique d’Arthur est toujours un problème. Aucun des deux n’a pu éclater cette saison, du moins dans la mesure prévue.

Ivan Rakitic et Arturo Vidal, les milieux de terrain supérieurs du Barça, ont également été tièdes. Alors que Vidal a généralement été bon et s’est avéré extrêmement efficace à l’occasion, il a joué dans des positions très différentes et n’a donc pas été en mesure de rassembler une série de performances solides. Rakitic, d’autre part, a rarement impressionné, voire pas du tout. Le Croate a maintenant 32 ans; cette forme pauvre est plus qu’un plongeon, elle fait partie d’un déclin permanent.

Les deux jeunes espoirs du milieu de terrain du Barça, Carles Aleñá et Riqui Puig, ont été largement écartés, Aleñá étant envoyé au Betis en prêt et Puig voyant rarement l’action de la première équipe. Au lieu que 19/20 (ou tout ce qui en reste) soit une saison de percée pour le plus jeune quartet du milieu de terrain du Barça (âge moyen: 21,7), cela a largement été une affirmation du statu quo, avec Busquets à nouveau sur le devant de la scène.

Cela étant dit, voici un aperçu des cinq principaux milieux de terrain du Barça et de leurs chiffres sous-jacents.

Radar statistique de Busquets

Sergio Busquets a été le milieu de terrain hors pair du Barça cette saison. Sa résurgence sous Setien a été particulièrement remarquable, le Cantabrique construisant son équipe autour de Sergio. Après quelques saisons tièdes avec Ernesto Valverde, où il a été contourné dans un 4-4-2, Busi a fait taire ses sceptiques avec un retour en forme. Les questions sur la forme physique de Busquets commençaient à proliférer, beaucoup craignant «une perte de jambes». Bien que ces critiques puissent être valables, notamment en termes de long terme, elles ont certainement été réprimées pour le moment.

Cette saison, Busi affiche en moyenne une précision de passe de 91,1% aux côtés de 13,41 progressions profondes p90 (les progressions profondes étant la somme totale de toutes les passes, porte et dribble dans le dernier tiers), tout en faisant en moyenne 3,2 plaqués ajustés en fonction de la possession et 2,9 interceptions PAdj pour 90 ( ces nombres sont ajustés pour la possession car les joueurs dans les équipes avec des statistiques de rétention de balle élevées ont souvent des numéros défensifs inférieurs en tant que sous-produit). Busquets est le progressiste en chef du Barça dans le tiers du milieu, prenant le relais des deux balles défenseurs centraux et est chargé de construire des mouvements, souvent en tandem avec un Messi profond. Il est également un défenseur adepte (comme en témoignent les chiffres défensifs) et dirige souvent la presse du Barça.

Des trucs impressionnants.

Radar statistique de De Jong

Le golden boy du Barça a connu un début de vie sans histoire, en Catalogne. Après avoir beaucoup impressionné en pré-saison et au début de la campagne, la dynamique de Frenkie s’est ralentie. Il a parfois semblé excellent, mais il a souvent semblé déplacé (surtout dans les parties les plus hautes du terrain). Ce n’est pas entièrement la faute de Frenkie. À l’Ajax, Frenkie a joué aux côtés de Schöne dans un double pivot, et avait un rôle démesuré dans les mouvements de départ par rapport à la fin. D’un autre côté, 19/20 a vu Frenkie plus haut sur le terrain, comme un intérieur avancé dans un milieu de terrain trois.

En conséquence, les chiffres du Néerlandais ont chuté dans tous les domaines. La saison dernière, Frenkie affichait en moyenne 16,25 progressions profondes et 5,9 PAdj. Tacles et interceptions par rapport à 12,18 et 4,06 respectivement. En raison de son emploi plus haut sur le terrain, Frenkie a été incapable de faire (au moins dans le même sens) tout ce qui l’a fait se démarquer à Ajax.

Néanmoins, un joueur du calibre de De Jong est tenu de s’ajuster tôt ou tard, qu’il s’agisse ou non d’une «nouvelle» position.

Radar statistique d’Arthur (note: les progressions profondes sont de 11,81 et non de 1,8)

Arthur est une énigme. Quand il joue, il est presque toujours impressionnant, mais sa forme physique demeure une préoccupation. Arthur a du mal à terminer les matchs et est souvent mis à l’écart en raison de problèmes. Pour cette raison, sa croissance a été entravée. Il a commencé cette saison très fort et a cherché à s’imposer comme l’un des principaux milieux de terrain d’Europe. Cette dynamique s’est ralentie depuis.

Le radar d’Arthur met très clairement en évidence ses forces; il est un porteur de ballon adepte et passeur avec des numéros créatifs adeptes. Comme Busquets et Frenkie, les chiffres de progression profonde d’Arthur se situent à l’extrémité supérieure, bien qu’il ait des numéros défensifs inférieurs. Si Arthur peut devenir plus à l’aise dans le dernier tiers, il pourrait vraiment se distinguer dans un milieu de terrain relativement passif. Le Brésilien a un énorme potentiel et, apparemment, Setién est d’accord.

S’il peut améliorer sa condition physique, Arthur sera une force avec laquelle il faudra compter.

Radar d’Arturo Vidal

Aux côtés de Sergi Roberto, Arturo Vidal est le bricoleur du Barça. Récemment, il a été utilisé comme un faux neuf, un ailier gauche et un ailier droit, remplissant les trous partout où ils se présentent. Par conséquent, il est injuste de juger Vidal uniquement en tant que milieu de terrain, car ses statistiques ne reflètent pas entièrement cela. Chaque fois que Vidal a été employé au milieu du parc, il a très bien réussi.

Vidal est beaucoup plus lourd que les autres milieux de terrain et produit en moyenne 1,29 passes clés et 0,23 xA pour 90; il a également marqué six buts et aidé trois. À bien des égards, le profil de Vidal est unique dans le sens où il est (à ce stade de sa carrière) moins un progressiste et plus un utilisateur. De plus, sa capacité à se connecter et à couvrir Lionel Messi est vitale, surtout en l’absence de Luis Suárez.

L’avenir de Vidal au Barça est incertain. Il est vrai qu’il n’est pas le joueur qu’il était autrefois, mais il est toujours en possession d’un QI exceptionnel dans le jeu, et cela ne s’estompe jamais, même si les “ puristes ” du Barça n’approuvent pas Vidal et son on-the-ball aptitude.

Radar d’Ivan Rakitic

Rakitic n’est pas un joueur qui divise les opinions. Il y a une aversion presque unanime pour le Croate parmi les fidèles du Barça. Donc, oui, Rakitic n’est pas le joueur qu’il était autrefois, mais sert-il un but au club? Eh bien pas vraiment. Rakitic n’est pas en mesure de fournir le produit final qui le rendait autrefois indispensable et ne peut plus couvrir les joueurs larges (c’est-à-dire Rakitic 2014/15). Ses numéros défensifs ont également pris un coup, Rakitic ne gère que 1,6 plaqué PAdj et interceptions par 90. Bien qu’il soit toujours un bon progressiste, il est difficile de voir pourquoi cela compte. Le Barça a déjà trois progressistes adeptes, leur milieu de terrain manque d’un profil différent.

Rakitic a largement dépassé son temps de fête au Barça. Un déménagement estival semble très probable.

Pour conclure, le Barça a un milieu de terrain prometteur. Cependant, avec le vieillissement de Vidal, ils manquent une menace verticale au milieu de terrain et pourraient faire avec un milieu de terrain plus direct. Reste à savoir ce que Bartomeu and Company a en tête.