Passé son apogée? Évaluation des performances du gardien de but par âge et Manuel Neuer contre Alexander Nübel

En 2020/21, le Bayern Munich entrera dans une nouvelle ère: pour la première fois de sa carrière au Bayern, Manuel Neuer sera en compétition pour son poste de départ. L’arrivée d’Alexander Nübel a suscité un certain scepticisme de la part des fans du Bayern. Neuer joue toujours à un niveau élevé, et beaucoup pensent qu’il a encore beaucoup à offrir dans un avenir proche. Cependant, à 33 ans, Neuer ne rajeunit pas. La question est: quel âge a 33 ans pour un gardien de but?

Des cas très médiatisés comme Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Neville Southall et Oliver Kahn du Bayern Munich ont amené les fans à considérer les gardiens de but comme des merveilles sans âge, mais ces exemples ne représentent pas nécessairement des tendances plus larges et les exigences physiques des gardiens de but modernes sont supérieures à dans les générations précédentes. Il est donc raisonnable de se demander si ces exemples passés s’appliquent au gardien de but moderne.

Chronométrer le pic

Des études antérieures suggèrent que les footballeurs atteignent leur pic plus tôt que prévu. Des recherches sur l’âge moyen des joueurs de la Ligue des champions de 1992/93 à 2017/18 et des ligues nationales en Europe de 2010/11 à 2014/15 ont révélé que les footballeurs atteignent leur apogée entre 25 et 27 ans, tandis que les gardiens ont tendance à atteindre leur apogée plus tard dans leur carrière et durent souvent jusqu’à la trentaine. Des recherches supplémentaires de Michael Caley et Mark Taylor ont également révélé que les footballeurs à divers postes atteignent leur apogée au milieu de la vingtaine et déclinent lorsqu’ils entrent dans la trentaine.

La recherche détaillée ci-dessus est utile, mais compte tenu des progrès récents dans la mesure des performances du gardien de but, il est possible de tester cette question plus en détail. Dans cet article, je vais examiner l’âge auquel les gardiens de but atteignent leur apogée, et combien de temps cet objectif dure, en utilisant le temps de jeu et les mesures de performance. Je mesurerai les performances et le temps de jeu des gardiens de but dans les cinq grandes ligues européennes (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1) de 2009/10 à 2019/20, en utilisant les données fournies par FBref et Understanding.

Évaluer le pic des gardiens de but par le temps de jeu

La mesure la plus simple et peut-être la plus efficace du pic d’un joueur est son temps de jeu. Le temps de jeu représente la disponibilité, les performances et la valeur pour l’équipe. La figure 1 présente le nombre moyen de minutes jouées par saison par gardien de l’âge de 2009/10 à 2019/20.

Figure 1: minutes du gardien de but par âge

Les gardiens jouent en moyenne plus de 1500 minutes par saison de 24 à 31 ans et commencent à décliner lentement à partir de 31 ans. Ce déclin progressif ne capte en outre qu’une fraction du déclin réel moyen des gardiens de but, car il ne tient pas compte des gardiens de but qui se retirent du football. La figure 2 montre le nombre de gardiens de but inscrits en tant que membres des équipes de la première équipe en fonction de leur âge.

Figure 2: gardiens de but actifs de la première équipe par âge

L’âge des gardiens de but de la première équipe présente une baisse plus prononcée que l’âge en termes de temps de jeu, ce qui suggère qu’il y a une baisse significative par rapport aux 30+. Les figures 1 et 2 semblent donc soutenir l’idée que les joueurs de football atteignent leur apogée au milieu de la trentaine, tandis que les gardiens de but maintiennent leur apogée au début de la trentaine.

Évaluer le pic des gardiens de but par la performance

Le temps de jeu est instructif, mais une autre approche pour mesurer la prime d’un athlète consiste à examiner son niveau de performance au fil du temps. Il existe deux méthodes principales pour mesurer les performances du gardien de but. Le premier est les objectifs attendus après coup (PSxG), qui mesure l’emplacement, la trajectoire et la vitesse d’un tir après qu’il a été pris pour estimer la probabilité que le tir aboutisse à un but.

Le calcul de la différence entre le PSxG auquel un gardien de but a fait face et le nombre réel de buts qu’il a encaissé (PSxG +/-) produit une valeur qui peut refléter la performance du gardien de but. Les valeurs positives indiquent que le gardien de but a enregistré des tirs qui avaient une forte probabilité de se terminer par des buts, tandis que les valeurs négatives suggèrent le contraire. La figure 3 représente PSxG +/- par âge des gardiens de 18 à 40 ans pour tous les gardiens de but qui ont joué un minimum de 1350 minutes de 2017/18 à 2019/20 (les années pour lesquelles les données sont disponibles).

Figure 3: PSxG +/-

La performance du gardien de but culmine de 23 à 27 ans, puis diminue progressivement jusqu’à environ 32 ans, date à laquelle elle commence à se dissiper rapidement. Les gardiens de but dans la trentaine obtiennent de moins bons résultats que ceux de la mi-vingtaine à la fin de la vingtaine, ce qui montre que même les gardiens de but qui continuent de jouer des minutes importantes au-delà des pics attendus sont moins efficaces. Il semble raisonnable de supposer que les détenteurs qui sont abandonnés et / ou prennent leur retraite sont également pires que leurs homologues qui continuent de commencer.

La deuxième approche pour mesurer les performances des gardiens de but consiste à enregistrer des objectifs supérieurs à la moyenne (GSAA). La GSAA utilise le pourcentage de sauvegarde moyen de la ligue pour calculer le nombre moyen d’objectifs qui seraient concédés face au nombre de tirs d’un gardien en particulier, et le compare au nombre réel d’objectifs concédés pour produire une valeur plus / moins reflétant la nombre de buts qu’un gardien a enregistré (ou concédé) par rapport au gardien de but moyen de la ligue. Les valeurs positives reflètent un gardien de but supérieur à la moyenne, tandis que les valeurs négatives reflètent un gardien de but inférieur à la moyenne. La figure 4 trace le GSAA% pour les gardiens de but par groupe d’âge.

Figure 4: GSAA%

Dans ce cas, il y a une forte baisse entre 30 et 32 ​​ans, et comme avec PSxG +/-, ces chiffres seront supprimés par les différences de temps de jeu.

Comme pour les résultats en temps de jeu, les gardiens de but semblent culminer au milieu de la vingtaine et maintenir ce niveau au début de la trentaine, avant de décliner assez rapidement. Peu de gardiens de but jouent dans leur milieu à la fin de la trentaine, et parmi eux, encore moins performent selon les normes élevées fixées par leurs homologues plus jeunes.

Comparaison des performances de Manuel Neuer avec le reste de l’Europe

Ayant établi que les gardiens de but culminent plus tôt que prévu, nous pouvons maintenant appliquer ces méthodes d’évaluation aux performances de Manuel Neuer pour tester si nous pouvons observer le même déclin que lui.

Tout d’abord, j’ai examiné les meilleurs gardiens de but en Europe, sur la base du PSxG / 90 et du GSAA% de 2017/18 à 2019/20, tracés ci-dessous dans la figure 5:

Figure 5: comparaison des détenteurs européens

Manuel Neuer ne figure pas dans cette comparaison des performances des gardiens européens, mais la raison est largement circonstancielle. Neuer a subi de graves blessures en 2017/18 et a passé 2018/19 à retrouver sa forme. Ce n’est que cette saison que sa forme a été suffisamment cohérente pour s’attendre à ce qu’il figure parmi les meilleurs d’Europe.

Afin de mieux définir le pic de Neuer et de comparer ses performances dans le temps et avec le reste de l’Europe, j’ai calculé le GSAA% pour les gardiens de but en Europe de 2009/10 à 2019/20. La figure 6 trace ces résultats.

Figure 6:% GSAA de Neuer

Neuer a passé cinq saisons parmi les meilleurs gardiens de but en Europe en termes d’arrêt de tir. Compte tenu de ses qualités de balayeur et de son excellente portée de dépassement, il est facile de comprendre pourquoi il était largement considéré comme le meilleur gardien de but au monde. Malheureusement, il a subi des blessures en 2017/18 et il n’a jusqu’à présent pas pu atteindre les normes élevées qu’il avait fixées plus tôt dans sa carrière. Bien qu’il semble s’être amélioré en 2019/20, son GSAA% reste nettement pire qu’il ne l’était à son apogée.

Compte tenu de l’âge de Neuer, du fait qu’il n’a pas performé à son apogée depuis trois saisons maintenant, et du fait que ses performances correspondent au déclin attendu d’un gardien de but approchant la mi-trentaine, il est possible que cela soit la preuve d’un déclin progressif. Bien sûr, un déclin progressif d’un sommet aussi élevé que celui de Neuer ne signifie pas qu’il ne peut pas être un des meilleurs gardiens de but pour les prochaines saisons – mais est-ce suffisant pour le Bayern?

Neuer & Nübel par rapport au reste de la Bundesliga

En utilisant les données de la saison en cours, nous pouvons également comparer Neuer et Nübel avec le reste de la Bundesliga. Cela nous permet de cadrer les deux joueurs en termes relatifs et d’envisager le potentiel de concurrence entre les deux dans un avenir proche. La figure 7 trace les 15 meilleurs gardiens de la ligue (en minutes jouées) sur un certain nombre de paramètres.

Figure 7: comparaison des gardiens de la Bundesliga

En utilisant GSAA et PSxG +/-, nous pouvons juger les deux joueurs en termes d’arrêt de tir. Nübel est l’un des meilleurs gardiens de but de la ligue à cet égard, tandis que Neuer plane au milieu du peloton. Dans une certaine mesure, les chiffres de Neuer seront supprimés par le moins de coups auxquels le Bayern doit faire face, en particulier dans le cas de GSAA, mais un PSxG +/- négatif n’est pas génial.

Se concentrer uniquement sur l’arrêt des tirs ne rendrait pas service au jeu de Manuel Neuer. Neuer a été un pionnier de la génération moderne de gardiens de but qui sont rapidement hors de la ligne de but et parfaitement capables de jouer avec le ballon à leurs pieds. Les intrigues OPA et xGBuildup ci-dessus démontrent à quel point Neuer est équilibré, même à 33 ans. Il est toujours très actif en dehors de sa propre surface de réparation et il est capable de contribuer à l’attaque du jeu d’une manière que peu d’autres gardiens peuvent, comme le démontre sa moyenne de 0,32 xGBuildup / 90. Par rapport aux gardiens de but en Europe qui ont joué au moins 1000 minutes, seuls Alisson et Ederson se rapprochent de ce type de production, avec une moyenne de 0,28 et 0,27 respectivement.

Le jeu complet de Neuer devient encore plus évident lorsque vous regardez sa plage de dépassement. La figure 8 trace ces gardiens de but en fonction de leur longue précision de balle.

Figure 8: longues boules terminées

Encore une fois, Neuer mène le peloton d’une certaine distance, doublant presque le pourcentage d’achèvement de Nübel. Le nombre de passes de Nübel est beaucoup plus limité que celui de Neuer, mais cela est en partie dû au style de jeu de Schalke. Il obtient en moyenne 43,2 touches par match contre 45,2 pour Neuer, tandis que ses tentatives de passes représentent 7% du total des tentatives de passes de Schalke, contre 5,2% pour Neuer. Il est peu probable qu’il possède jamais la portée de dépassement et le contrôle rapproché dont dispose Neuer, mais il peut toujours contribuer avec le ballon à ses pieds.

Lorsque vous comparez les performances des deux gardiens de but, il est clair qu’ils correspondent à des profils légèrement différents. La figure 9 compare directement Neuer et Nübel.

Figure 9: Neuer vs Nübel

Dans l’ensemble, Neuer est le gardien de but le plus complet, et il est clair qu’il joue toujours à un niveau élevé. Son PSxG +/- négatif est un peu inquiétant, mais son OPA et xGBuildup mettent en évidence sa qualité globale. Nübel a une portée de dépassement limitée, mais excelle dans toutes les autres catégories, dépassant même Neuer en termes de tir.

Conclusion

Il semble clair que Neuer a encore beaucoup à donner. Mais à 33 ans, ayant subi deux fractures au pied et montrant des signes de déclin, il semble judicieux pour le Bayern de se préparer à la vie après Neuer. Il est sans aucun doute une légende du club et l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire. Il a sûrement la capacité d’ajuster son jeu afin de ralentir les effets négatifs de son déclin physique. Mais pour un gardien de but dont l’héritage a été construit sur sa capacité à contribuer à toutes les facettes du jeu et sur tout le terrain, ce sera difficile.

Nübel est un gardien doué et un athlète impressionnant, et il possède des réflexes et des instincts de gardien de but remarquables. Son arrêt de tir est excellent, et il est assez rapide hors de sa ligne pour être actif en dehors de sa propre surface de réparation. Sa portée de dépassement n’est pas à la hauteur de celle de Neuer, mais il est toujours capable de contribuer au jeu de construction. De plus, en transférant au Bayern, il aura l’occasion d’apprendre de Neuer, d’affiner sa prise de décision et de développer ses capacités avec le ballon à ses pieds. Le pic de Nübel ne sera peut-être que dans quelques années, tandis que Neuer mène une bataille contre le vieillissement que tout le monde perd finalement. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant d’assister à la relève de la garde.