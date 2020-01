“Passive Juve, Chiellini nous manque. Napoli? Ravi d’y retourner, mais ils ont gagné avec un minimum d’effort”

NAPLES. A la fin de la course de San Paolo, perdu par Juventus pour deux buts contre un Naples, Maurizio Sarri analyse les performances de son équipe et précise certains aspects fondamentaux.

L’ANALYSE DE MISTER

“J’ai vu une équipe trop passive, nous avons joué à un rythme lent et avec ces prémisses, il devient difficile pour quiconque de faire un résultat, en général il y a cependant la conscience d’avoir perdu un match contre un adversaire qui avec l’effort minimum a récolté le résultat maximum” . – souligne Sarri – je ne pense pas que les tirages au sort de l’Inter et de la Lazio aient influencé, cela signifierait que nous sommes mentalement rares, une équipe comme la nôtre doit trouver plus d’incitations dans ces situations. Retour à Naples en tant qu’adversaire? Une étape spéciale dans ma carrière, c’était agréable de revenir et si je devais vraiment perdre mieux que ce qui s’est passé ici. Banc? À certains moments des matches, nous sommes trop passifs, avoir un footballeur comme Chiellini nous aiderait beaucoup à trouver cet esprit de compétition sain et cette attention mentale fondamentale pour remporter les victoires “.