Patricio Loustau a donné son avis sur l’attitude de Marcelo Gallardo et a été franc: “Je veux souligner sa dignité et sa virilité”

River a égalé 1-1 contre l’Atlético Tucumán dans le Monumental José Fierro et ne pouvait pas être champion de la Super League argentine de football. Cependant, le match a été marqué par trois controverses claires qui auraient favorisé le millionnaire dans le résultat. Premièrement, Patricio Loustau a chargé hors-jeu de Rafael Santos Borré dans un jeu qui s’est terminé au but et n’a pas pénalisé deux fautes sur Nacho Fernández et Matías Suárez.

Une fois le match terminé, Marcelo Gallardo Il a donné une conférence de presse et donné son avis sur les erreurs d’arbitrage qui ont blessé son équipe dans la définition du tournoi: “Au-delà de certaines décisions arbitrales, je n’entrerai pas dans les détails non plus car Je considère Patricio Loustau comme l’un des meilleurs arbitres du football argentin et vous pouvez vous tromper en tant que personne, oui il y avait des détails, (comme) le premier objectif qui nous annule et qui est valable. Cela aurait pu changer l’équation du parti et du développement. “

Et sur la même ligne, il a ajouté: “Ce sont des erreurs ponctuelles que parfois les arbitres ont tort et parfois ils réussissent. Aujourd’hui, au-delà du respect que j’ai pour l’arbitrage, ils ont eu tort et ça fait mal parce que c’était dans un cas décisif. “

Loustau n’est pas resté silencieux et a répondu à Gallardo après ces déclarations: “Je veux souligner sa dignité, sa virilité de bien, son analyse du jeu toujours au dessus des échecs arbitraux. Hier, il a déclaré que Loustau est l’un des meilleurs arbitres du football argentin. Je veux dire directement que, pour moi, Gallardo est l’un des meilleurs techniciens de l’histoire de notre football“, a-t-il déclaré en dialogue avec TyC Sports.

“Sans être emporté par des situations liées à un fanatisme extrême, Je souligne, pour l’essentiel, l’attitude de Gallardo dans l’analyse du jeu. Car face à tant de travail, de tous les techniciens, il est déjà démodé d’analyser les matchs uniquement sur la base des échecs arbitraux “, a ajouté Loustau.

Et enfin, il se terminera: “Avec autant de possibilité de travailler, de technologie, de filmer l’entraînement, d’avoir les meilleures balles, les meilleurs terrains, de développer les meilleures stratégies, il est démodé d’analyser tous les matchs de football uniquement sur la base d’échecs arbitraux . J’insiste beaucoup sur l’attitude de Marcelo Gallardo“.