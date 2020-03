Patty López fait monter la température avec PHOTO en bikini

Source: Twitter @pattylopezdelac

Malgré son éloignement des médias depuis son départ de Azteca Sports, le conducteur Patty López de la Cerda Il a commencé par quelques projets qui lui permettent de continuer en vigueur.

Ongle bijoux et une ligne de maillots de bain est la façon dont le beau journaliste s’aventure comme femme d’affaires, Pour ce que son retour à la télévision est une option qui semble éloignée.

Grâce à son compte Instagram, Caneton, au cours des dernières heures, a fait monter la température en partageant photographie dans lequel il possède l’un de ses vêtements qu’il vend sur Internet.

Plus de 10 000 likes et un nombre infini de commentaires reçu le carte postale du chauffeur à Los Cabos, l’une des destinations préférées des Mexicains et des étrangers aux vacances, tout comme il l’a fait pour l’ancien Vincent Janssen.