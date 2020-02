Paul Merson affirme que les rivaux de Tottenham n’auraient pas fait les mêmes commentaires que Mourinho – HITC

Tottenham Hotspur est sans Harry Kane et Heung-Min Son en raison d’une blessure.

Paul Merson a apparemment été déconcerté par les commentaires de Jose Mourinho selon lesquels s’il aidait Tottenham à terminer parmi les quatre premiers, ce serait sa meilleure réalisation.

S’adressant à Soccer samedi sur Sky Sports News (22/02/20 à 12:15 pm), Merson a suggéré que si les managers rivaux avaient perdu deux de leurs joueurs clés, ils ne feraient pas les mêmes commentaires que le patron de Tottenham.

Mourinho a perdu Harry Kane, et récemment Heung-Min Son, face à ce qui semble être des blessures pouvant mettre fin à la saison, ce qui a réduit leur FA Cup, la Ligue des champions et leurs quatre meilleures chances.

Mais, l’ancien vainqueur de la Premier League, Merson, n’avait apparemment aucun des commentaires récents de Mourinho.

«Ce que les managers de ces clubs [Arsenal, Man United and Man City] sortir et dire ce qu’il a dit que ce serait la plus grande chose de sa carrière s’il se mettait à quatre? ” Merson a déclaré à Soccer samedi.

«Comme sérieusement?! Quand il a commencé à travailler, il fait sortir Dier et Dier connaît le jeu. Vous devez comprendre qu’il est un grand joueur, ceci et cela.

“Faites-le suivre deux ou trois mois, il fait sortir Dele Alli et [he’s saying] “Oh, regardez à quel point nous étions mieux quand il est parti”. C’est comme revenir à l’ancienne méthode Mourinho. C’est comme ma façon ou la voie haute. “

Avant la défaite de Tottenham contre Chelsea samedi, Mourinho, qui avait précédemment déclaré que guider Manchester United vers les deux premiers en 2017/18 était sa plus grande réussite, a convenu que cela serait amélioré en aidant les Spurs dans les quatre premiers, comme cité par Sky Sports.

Lorsque Mourinho a initialement fait ses commentaires sur le club d’Old Trafford, cela a été choqué et déconcerté, mais depuis lors, il s’avère que le manager qui s’est fait entendre avait raison.

Mais les circonstances de Tottenham sont différentes. La raison en est que, malgré leur récente stagnation et déclin, ils ont dégagé une meilleure plate-forme que celle de United.

