Paul Merson identifie un joueur qui pourrait renforcer l’attaque de Liverpool

Date de publication: Mercredi 25 mars 2020 9h55

Paul Merson, spécialiste de Sky Sports, a déclaré que Liverpool “avait besoin d’un attaquant” pour continuer à s’améliorer et a suggéré de signer avec Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal.

Les Reds ont connu une saison dominante en Premier League et sont actuellement à 25 points d’avance sur Manchester City, deuxième, alors qu’ils ont également remporté la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ce trimestre.

Cependant, ils ont été éliminés des deux compétitions nationales de coupe et ont récemment vu la défense de leur couronne européenne se terminer après avoir perdu contre Atletico Madrid dans les 16 derniers de la Ligue des champions.

Par conséquent, l’équipe de Jurgen Klopp a encore beaucoup de possibilités d’amélioration si elle veut devenir l’équipe qui conquiert tout le monde.

Et Merson dit qu’une chose qui manque à Liverpool est un attaquant marquant, mais pourrait en trouver un dans l’attaquant des Gunners. Aubameyang.

Dans une interview à Sky Sports News, citée sur Sports Mole, l’ancien international anglais a déclaré: «Liverpool a besoin d’un attaquant. Soyons honnêtes, ils n’ont pas d’attaquant naturel.

«Sadio Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino travaillent très bien ensemble à trois, mais vous avez besoin de quelqu’un qui peut frapper 25 buts sans chichi.

«Firmino est un joueur de haut niveau mais il peut passer de longues périodes sans marquer. Vous avez toujours besoin de quelqu’un qui est un filet de sécurité en termes d’objectifs et c’est ce que Aubameyang peut fournir. “

Firmino, Mane et Salah ont marqué 49 buts entre eux en 2019/20, mais Firmino n’a contribué que huit buts en Premier League et n’a pas réussi à marquer un but à Anfield jusqu’à présent. Sa forme a conduit à quelques questions sur sa position dans l’équipe, avec quelques appels pour qu’il soit remplacé si sa forme ne s’améliore pas à la reprise de la saison.

Merson a également fait une comparaison bizarre entre Liverpool et une entreprise de burger qui réussit en essayant d’expliquer pourquoi le club du Merseyside doit apporter de nouveaux visages s’il veut continuer à se renforcer dans les années à venir.

«Liverpool doit également continuer de s’améliorer. Gagner des trophées est difficile, mais revenir et les gagner à nouveau est encore plus difficile », a-t-il poursuivi.

«Il existe une entreprise qui vend plus de hamburgers, plus de chips et plus de fast-food que quiconque dans le monde, mais elle fait toujours de la publicité. Cela me dit que vous devez continuer à travailler pour rester au top. Lorsque vous gagnez quelque chose, vous devez encore vous améliorer.

«Certaines équipes vont garder la confiance dans l’équipe qui a gagné et partent de là, mais vous devez continuer à vous améliorer si vous voulez rester au top. La société de hamburgers ne fait pas de publicité pour vendre des trucs, elle le fait pour rester au top. Liverpool devra faire de même et cela peut signifier rafraîchir l’équipe. »

Fort de son succès européen l’année dernière, Liverpool a choisi de ne pas ajouter de joueurs seniors à son équipe, mais ils semblent prêts à effectuer un certain nombre de changements cette fois-ci.

Kylian Mbappe, Timo Werner et Kai Havertz ont tous été liés à un déménagement à Anfield, tandis que Dejan Lovren, Adam Lallana et Xherdan Shaqiri pourrait être certains des joueurs qui sortent par la porte de sortie.

