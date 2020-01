Paul Merson s’ouvre après s’être remis d’une bataille contre la dépression

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 3:28

L’ancien milieu de terrain de l’Angleterre et d’Arsenal, Paul Merson, a révélé que ses combats avec la dépression lui avaient donné envie de se suicider – mais l’espoir de s’exprimer aidera les autres dans leurs propres problèmes de santé mentale.

Le début de tous les matches de troisième tour de la FA Cup sera retardé de 60 secondes pour encourager les gens à prendre une minute pour réfléchir à leur bien-être.

Cette campagne est le fruit d’une collaboration entre Every Mind Matters de Public Health England et la campagne de la Heads Up de la Football Association and Heads Together, également soutenue par le duc de Cambridge.

Merson, 51 ans, a connu une carrière de joueur réussie avec Arsenal, remportant le championnat de première division à deux reprises ainsi que la FA Cup et la Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

Le milieu de terrain a été couronné 21 fois par l’Angleterre, ainsi que d’avoir des sorts à Middlesbrough et Portsmouth.

Les batailles hors champ de Merson, cependant, ont continué de prouver une lutte contre l’alcoolisme, les drogues et la dépendance au jeu.

Dans sa chronique du Daily Star, Merson a expliqué comment la situation l’avait laissé au plus bas il y a 12 mois.

«Lundi, je serai sobre depuis un an. Mais cette fois l’année dernière, je voulais me suicider », a déclaré Merson.

“Je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais tout simplement pas voir une issue. J’avais les comprimés dans ma main. Je n’en ai pas pris assez pour faire quoi que ce soit mais je les avais là-bas. Avec de la vodka. C’était effrayant.

“Ce n’est qu’en raison des enfants, de ma femme et d’un peu de conscience, que je ne l’ai pas fait.

«Peur probablement aussi. J’avais peur de le faire. Lorsque vous êtes à cet endroit, vous ne voyez pas comment cela va se passer. Mais j’ai les outils maintenant. Si je me retrouve dans une véritable situation de dépression, je sais que cela passera.

“Donc, quand je vois ce week-end Coupe d’Angleterre des jeux qui débutent une minute plus tard pour sensibiliser à la santé mentale Je me souviendrai du moment où les choses se sont obscurcies et je me suis dit: “Dieu merci, ce n’est plus ce que je ressens.”

«Je vous le dis parce que j’espère que cela aide quelqu’un. Si même une seule personne lit cela et que cela les aide, cela en vaudra la peine. »

Merson espère qu’il est maintenant capable de gérer sa propre situation avec une perspective plus positive.

«Je ne veux plus me suicider. Je n’ai pas ces pensées. Je ne porte pas le monde sur mes épaules. Se promener avec culpabilité », a-t-il dit.

«Je ne me bats pas dessus, je bois et je joue tout le temps et je demande pourquoi je me fais ça.

“Ce n’est que maintenant que je sais. J’ai une maladie. J’ai une maladie mentale. J’ai accepté ça maintenant.

«Avant, je me battais tout le temps, mais plus vous en parlez, plus cela vous enlève le pouvoir.»