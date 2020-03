Paul Pogba à prix réduit pour s’éloigner de Man United

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 7:42

Manchester United serait «optimiste» quant à Paul Pogba a été prix hors d’un mouvement loin du club.

Il y a eu revendications répétées cette United veut vendre Pogba mais ESPNLe correspondant bien connecté de United, Rob Dawson, affirme que United est favorable à garder le Français après avoir déclenché une prolongation de contrat d’un an cet été.

Cet «optimisme» semble provenir du prix de plus de 100 millions de livres sterling de Pogba et de 300 000 livres sterling de salaires par semaine; United “doute que l’un des clubs d’élite européens puisse se permettre le milieu de terrain”. Et c’était avant que le coronavirus ne fasse un trou dans la saison et la sécurité financière de la plupart des clubs de football.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a déclaré qu’il “voulait emmener un grand joueur au Real Madrid”, mais il se pourrait que le club espagnol dépense tout son argent sur un attaquant, avec Erling Haaland fortement lié.