Paul Pogba, aller-retour United. Succès de la Juventus et de la Coupe du monde avec la France

Force athlétique, excellente qualité technique et forte personnalité. Ce ne sont que quelques-unes des particularités qui l’ont rendu formidable Paul Pogba, qui est passé de la Juventus à Manchester United pour plus de 100 millions d’euros à l’été 2016. Pour certains, l’affaire noir et blanc du siècle, pour d’autres, le chiffre était bien trop faible. Une question de points de vue. Né à Roissy-en-Brie, il est passé à Torcy, puis au Havre. En 2009, il a rejoint les équipes de jeunes de Manchester United et, en 2012, le hit Juventus était pratiquement gratuit si le prix d’amélioration était exclu. Il restera à la Juventus pendant 4 ans, arrivant comme une jeune promesse et recommençant comme un champion établi. Une grande partie de sa croissance, ainsi qu’Antonio Conte, est attribuable aux champions avec lesquels elle a établi des départements tels que Pirlo, Marchisio et Vidal. L’arrivée de José Mourinho à Old Trafford à l’été 2016 et la campagne de shopping pharaonique des Red Devils l’ont ramené à Manchester, avec United qui, comme on l’a dit, a déboursé environ 104 millions pour son étiquette. Au cours de sa carrière, Octopus Paul a remporté 4 championnats italiens, 2 coupes italiennes, 3 super coupes italiennes, une Ligue Europa, une coupe de la Ligue anglaise et, surtout, la Coupe du monde 2018 en Russie. Aujourd’hui, Pogba a 27 ans.

Fernando De Napoli, Gianluca Festa, Umut Bulut sont également nés aujourd’hui.