Paul Pogba aurait dû être vendu l’été dernier, selon Sky Man

Manchester United a eu tort de garder Paul Pogba en 2019 selon le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol.

Bien que l’expert ait noté que la seule offre reçue par les Red Devils pour Pogba était «dérisoire – 30 millions d’euros plus James Rodriguez», il est catégorique: une erreur a été commise, affirmant que «United aurait vraiment dû le vendre l’été dernier».

Le journaliste cite le petit nombre de départs en Premier League cette saison – cinq – et le manque d’engagement du Français envers le club, comme raisons pour lesquelles il aurait dû être déchargé plus tôt.

«Pour Paul Pogba, rien n’a changé… il sent qu’il peut faire mieux que Manchester United, il sent que… il a rejoint [United] sous un faux prospectus, il pensait qu’il allait faire partie d’une nouvelle équipe qui serait difficile pour le titre. »

Solhekol note qu’il n’y a pas beaucoup de clubs capables de payer les frais de transfert, la commission du super-agent Mino Raiola et les salaires de Pogba, qui s’élèvent actuellement à 290 000 £ par semaine.

En regardant le meilleur scénario pour le club d’achat, les chiffres sont toujours aussi révélateurs. Si nous devions supposer que les Red Devils étaient prêts à laisser Pogba partir pour le même montant qu’ils ont payé pour lui – 89 250 000 £, que le joueur de 26 ans a accepté de signer un accord de 4 ans avec son nouveau club sur exactement le même salaire qu’il gagne actuellement à Old Trafford et que Raiola exigerait ses 20% habituels, le coût total de l’accord serait de 167 millions de livres sterling. Et comme pour le pire des cas, si United tenait quelque chose autour des 150 millions de livres sterling largement rapportés et que Pogba exigeait une augmentation de salaire, le chiffre pourrait même approcher d’un quart de milliard de livres sterling.

Parmi les clubs capables de monter ce type de candidature, le Real Madrid est maintenant moins susceptible de revenir pour le Français, ayant déjà conclu un accord avec l’Ajax Donny van de Beek. Cela laisse potentiellement la Juventus au premier rang bien que, comme le note Solhekol, Maurizio Sarri est sous pression pour garder son jon en tant que directeur de la Juventus et avec l’incertitude quant à qui sera en charge la saison prochaine, les affaires de transfert peuvent être suspendues jusqu’à ce que la situation soit réglée.

Mais l’homme Sky est toujours convaincu, déclarant “Je pense qu’il partira en été… surtout s’il fait bien en Euros pour la France”.

