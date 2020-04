Paul Pogba choisira le Real Madrid plutôt que la Juventus, selon une source

Paul Pogba a choisi le Real Madrid plutôt que la Juventus ou un nouveau contrat à Manchester United, selon le média espagnol AS.

AS affirme que l’entourage de Pogba a envoyé un message clair selon lequel “Pogba accordera la priorité à Madrid” et dit qu’il est maintenant “plus proche que jamais” de finalement conclure son transfert de rêve à Los Blancos.

Selon le rapport, trois raisons expliquent le changement de situation.

Outre la conviction que Pogba “choisirait une offre du Real Madrid avant celle de la Juventus ou toute proposition de renouvellement de United”, le calendrier est parfait car il reste un an sur le contrat du Français.

Alors que les Red Devils pourraient déclencher une prolongation d’un an, AS rapporte qu’une source du camp de Pogba a déclaré que ce serait une erreur car “ils ne feraient que mettre le joueur en colère et le rendraient malheureux pendant un an”.

United n’a que deux choix cet été: donner un nouveau contrat au jeune de 27 ans ou le vendre, selon le rapport.

Les médias espagnols pensent également que la crise financière provoquée par la crise des coronavirus signifiera que les négociateurs d’Old Trafford devront baisser le prix demandé de Pogba en dessous de 100 millions de livres sterling.

«On estime qu’il coûtera considérablement moins de 100 [million pounds] en raison de la crise elle-même et parce que, cette saison, Pogba n’a pu jouer que huit matchs en raison de diverses blessures à la cheville. »

AS pense également que l’agent français Mino Raiola jouera “un rôle crucial” car “la seule chose qui lui manque dans sa carrière réussie” est d’amener un joueur au Bernabeu. Raiola a développé une bonne relation avec le directeur général du Real, Jose Angel Sanchez, à travers leurs négociations avec le gardien Alphonse Areola, actuellement prêté au Bernabeu par le PSG.

Si elle est vraie, la nouvelle laisse United dans une position difficile. Si Pogba ne veut pas signer un nouvel accord à Old Trafford et serait “en colère” et “malheureux” si son contrat était prolongé, la chose logique à faire serait de vendre. Mais le vendre pour «considérablement moins de 100» serait financièrement désastreux pour le club car il est peu probable qu’il le remplace par un joueur du même calibre pour ce genre de montant.

Une solution possible pourrait être un accord de swap. Le Real a essayé d’offrir James Rodriguez en échange partiel de Pogba l’été dernier et a pu réessayer avec un autre joueur. Les Red Devils ont été liés à des artistes tels que Toni Kroos, Isco, Raphael Varane et Luka Jovic dans le passé, mais tout accord de cette nature serait compliqué à réaliser.

Une autre fin possible du drame – bien que peu probable – a été évoquée par le média français L’Equipe (via Sport Witness), qui prétend que Pogba est tellement déterminé à rejoindre le Real Madrid qu’il pourrait exercer l’article 17 de la constitution de la FIFA qui lui permettrait de racheter le reste de son contrat à Manchester United, ce qu’il aurait théoriquement le droit de faire après trois ans.

