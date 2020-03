Paul Pogba demande le cessez-le-feu entre Mino Raiola et Ed Woodward

Manchester United a appelé à une trêve dans la guerre avec l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, selon The Mirror.

Les relations entre le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, et Raiola auraient été complètement rompues après que l’agent eut fait un certain nombre de commentaires incendiaires et inutiles sur le club et l’avenir de Pogba.

Les tensions ont commencé à augmenter en décembre, lorsque Raiola a accusé United d’être «plus préoccupé par la partie économique que par la partie sportive» et de «ne pas avoir d’identité».

«Maintenant, le problème de Pogba est Manchester. C’est un club hors de la réalité, sans projet sportif », a expliqué l’agent à l’approche de Noël.

«Aujourd’hui, je n’y emmènerais plus personne, ils ruineraient également Maradona, Pelé et Maldini. Paul a besoin d’une équipe et d’un club, comme la Juventus. »

L’ancien pizzaiolo a attisé les flammes de la rangée à plusieurs reprises depuis, affirmant que Pogba “voudrait revenir à la Juventus” mais qu’il “ne peut pas échapper” à United.

Il y a trois jours à peine, Raiola faisait de nouveau la une des journaux en Espagne, promettant de faire du Real Madrid «un grand joueur» cet été – une référence à peine déguisée au Français.

Mais maintenant, The Mirror affirme que Pogba lui-même est intervenu dans la guerre des mots et a demandé à Raiola “d’être moins conflictuelle alors que les deux parties tentent de trouver une voie à suivre pour son avenir”.

“On pense qu’un pacte de paix a été conclu avec Woodward en espérant que l’agent de Pogba arrête ses attaques publiques contre United”, affirme le communiqué, citant “une source d’Old Trafford hautement placée”.

La Juventus étant de moins en moins susceptible de pouvoir payer les frais de transfert de Pogba ou les exigences salariales, les résultats les plus probables de cette saga de longue haleine seraient actuellement soit un basculement vers le Real Madrid, soit une extension de l’Ancien de 27 ans. Contrat de Trafford.

Le fait que Woodward et Raiola parlent à nouveau fait apparaître cette dernière une possibilité beaucoup plus réaliste qu’il y a quelques jours.

