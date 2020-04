Paul Pogba devrait rester à Manchester United, selon un expert

Il semble de plus en plus que Paul Pogba restera à Manchester United.

Le football attend une crise financière en raison de la crise des coronavirus qui mettra effectivement fin à la poursuite du joueur par le Real Madrid pendant au moins un an.

Il a été largement rapporté que les principaux objectifs de Los Blancos sont Kylian Mbappe du PSG et Erling Haaland du Borussia Dortmund, avec des restrictions financières, ce qui signifie que la partie espagnole aura du mal à signer même l’un de ces deux.

Alors que d’autres prétendants de la Juventus peinent également à lever des fonds et sont incapables de répondre aux exigences salariales de Pogba, le Français envisage de renoncer à ses rêves espagnols et italiens et de signer un nouveau contrat à Old Trafford, sur les traces de David de Gea, dont le rêve a échoué en raison d’une toute autre sorte d’acte de Dieu – le dysfonctionnement d’un télécopieur.

L’expert en football espagnol de Sky Sports, Guillem Balague, pense que le joueur restera à Old Trafford.

“Le Real Madrid, je ne pense pas que Paul Pogba soit une priorité”, a déclaré le journaliste dans une vidéo YouTube (via The Daily Star).

“Paul Pogba a suggéré les deux, qu’il voulait partir et qu’il voulait rester.”

“Donc, il joue ses cartes mais pour le moment, je pense qu’un joueur comme lui serait mieux servi pour être à Manchester United où il sera le leader.”

“Ce n’est pas le bon moment pour partir, je ne pense pas et je pense qu’ils vont le convaincre de rester avec un nouveau contrat.”

Balague affirme également que des sources au sein de l’équipe d’entraîneurs d’Old Trafford affirment que Pogba est un bon leader pour l’équipe, mais uniquement dans certaines circonstances.

“Je sais que le personnel d’entraîneurs de Manchester United pense que Pogba est un bon leader, peut-être pas tant quand les choses tournent mal.”

“ Mais quand ils vont bien, et vous devez espérer, pour les fans de Manchester United de toute façon, que les finances sont au bon endroit pour au moins pouvoir obtenir une équipe stable, s’améliorant avec deux ou trois joueurs, ce qui signifie qu’il a la chance de briller.

