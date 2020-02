Paul Pogba dit à ses coéquipiers qu’il veut quitter Man United, selon des sources dans les vestiaires

Paul Pogba a déclaré à ses coéquipiers de Manchester United qu’il souhaitait quitter Old Trafford cet été, selon The Manchester Evening News.

Les «sources du vestiaire» des HOMMES affirment que la «tête du Français n’est pas actuellement au club». Ils disent également qu’il reste «une figure très populaire parmi ses amis et ses coéquipiers, qui comprennent sa position».

United aurait placé un chiffre sur la tête de Pogba entre 150 et 180 millions de livres sterling, mais avec le joueur de 26 ans sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat, une poussée du joueur pourrait forcer le vice-président exécutif Ed Woodward pour se contenter de moins.

Une prolongation de contrat d’un an est disponible pour les Reds, mais toute poursuite des licenciements pour blessure déjà longue de Pogba pourrait voir sa valeur de marché baisser rapidement. En outre, les troubles dans les vestiaires provoqués par la présence continue d’un joueur mécontent – en particulier un personnage aussi charismatique que Pogba – ne seraient pas non plus dans l’intérêt du club.

C’est probablement pour de telles raisons que les sources de The MEN disent que «la majorité des joueurs pensent qu’il est dans l’intérêt de United qu’il évolue».

Pogba n’a joué que huit fois pour les Red Devils cette saison et n’a inscrit aucun but depuis avril 2019, quand il a marqué un doublé lors de la victoire 2-1 de United sur West Ham.

Il semblerait que beaucoup de choses se soient passées dans les coulisses depuis lors. Le joueur a fait son retour d’une blessure à la cheville à long terme en décembre, remplaçant contre Watford et Newcastle, mais a ensuite raté le match suivant contre Burnley. Deux jours plus tard, lors de sa conférence de presse d’avant-match pour le match du Nouvel An contre Arsenal, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Pogba était en forme et qu’il jouerait, mais la nouvelle a rapidement annoncé qu’il n’était pas sur l’entraîneur de l’équipe.

Le 3 janvier, Solskjaer a affirmé que Pogba avait une nouvelle blessure à la cheville qui nécessitait une deuxième opération et que le Français serait absent pendant encore quatre semaines. Ces quatre semaines se sont écoulées, mais il n’y a aucun signe de retour de l’entraîneur et le manager a maintenant confirmé que Pogba ne rejoindra pas l’équipe pour leur camp d’entraînement d’hiver à Marbella la semaine prochaine.

Les accusations selon lesquelles les blessures du Français ne sont pas réelles et qu’il ne veut tout simplement pas jouer pour le club continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Bien que tout cela semble un peu tiré par les cheveux, ce dernier rapport de The MEN ne rassure guère les fans de Manchester United que leur joueur vedette sera toujours au club la saison prochaine.