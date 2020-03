Paul Pogba envoie un message positif dans un avenir incertain

La star de Manchester United, Paul Pogba, a encore donné son dernier indice quant à savoir où son avenir pourrait se situer au milieu des spéculations actuelles.

Il y a eu des rapports contradictoires sur le talentueux Français, certains affirmant qu’il a été impressionné par le travail d’Ole Gunnar Solskjaer et qu’il veut continuer à jouer aux côtés du Bruno Fernandes, en forme.

D’autres ont déclaré que Pogba avait toujours envie de partir et que le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et le PSG restaient ses destinations potentielles.

L’agent du diplômé de l’académie, Mino Raiola, était également occupé à parler à la presse il y a des semaines quand il n’a pas pu aider mais a laissé entendre que son client allait toujours partir.

Néanmoins, cette fois-ci, Pogba était le seul à parler et il semble qu’il faisait allusion à potentiellement rester sur place.

Message de Pogba aux fans de #mufc: «« Restez en sécurité, restez à la maison. Continuez à soutenir United de toute évidence et j’espère que tout ira mieux très bientôt et nous reprendrons le match et vous montrerons que nous sommes prêts à gagner des matchs et à remporter des trophées. ” #muzone [UTD Hangout] pic.twitter.com/qGRyjOFFP8

– Zone unie (@ManUnitedZone_) 29 mars 2020

Les paroles d’encouragement de Pogba et ses paroles de trophées suggèrent qu’il n’a pas encore tout à fait fini avec Manchester United.

Bien sûr, l’ancien homme de la Juventus aurait pu simplement essayer d’être optimiste à une époque profondément préoccupante, mais il a toujours choisi ses mots avec soin dans le passé.

United ferait bien mieux de ne pas avoir à aborder un autre poste dans la prochaine fenêtre de transfert d’été, car ils ont suffisamment de travail.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.