MANCHESTER, ANGLETERRE – 26 DÉCEMBRE: Paul Pogba de Manchester United portant ses bracelets personnalisés contre le racisme lors du match de Premier League entre Manchester United et Newcastle United à Old Trafford le 26 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Il y a eu de nombreuses rumeurs concernant la situation de transfert de Paul Pogba et son avenir à Manchester United semble largement incertain. Cependant, on espère que le Français restera à Manchester, selon un rapport d’Alec Fenn du Daily Mail. Quelle est la probabilité qu’il reste à Old Trafford?

Paul Pogba est-il susceptible de rester à Manchester United?

Ce n’était un secret pour personne que Paul Pogba avait une mauvaise relation avec l’ancien manager de United, Jose Mourinho. Les Français ont ouvertement critiqué les tactiques et les décisions de son entraîneur. Cependant, lorsque Solskjaer a pris le relais à Old Trafford, beaucoup pensaient que les relations s’amélioreraient. Alors que Pogba semblait heureux à la sortie de Mourinho, il semble toujours déterminé à s’éloigner de la Premier League. Son agent, Mino Raiola, n’a eu aucun problème à exprimer le point de vue de son client sur le club: «Le problème de Pogba est Manchester United. C’est un club déconnecté de la réalité et sans projet sportif. Je n’emmènerais personne là-bas, ils ruineraient même Maradona, Pelé et Maldini. “

Des sources incertaines de la destination finale de Pogba

Les rumeurs sur les plans du Français sont contradictoires. Le Guardian a suggéré que le joueur de 27 ans n’était toujours pas content à United et forcerait un déménagement estival à la Juventus ou au Real Madrid. Teamtalk dit que Solskjaer forcera le Français à partir cet été dans le cadre de la reconstruction de trois ans de Manchester United. Il n’y a aucun moyen de savoir quelles histoires sont correctes, mais les sources les plus fiables sont Solskjaer et Pogba elles-mêmes. Le patron de United suggère que Pogba est prêt à rester pour au moins une autre saison. United est actuellement en train de reconstruire sur trois ans, ce qui devrait déboucher sur un avenir radieux. Cette promesse passionnante pourrait être ce qui incite Pogba à rester.

Cependant, l’ancien club de Pogba, la Juventus, a montré son intérêt pour ramener le Français. Selon le rapport Bleacher, il a été en pourparlers avec la partie italienne, et les deux parties concluent un accord. La Juventus a des problèmes majeurs dans leur milieu de terrain, qui pourraient être résolus par l’arrivée de Pogba. Leur star de milieu de terrain normalement fiable, Miralem Pjanic, a eu du mal à trouver la forme cette saison. Cela a mis beaucoup de pression sur les trois premiers de la Juventus, qui semblent déconnectés du reste de l’équipe. Pogba offre une brillance et une créativité offensives partout où il va, ce qui profitera grandement aux Bianconeri. Pour ces raisons, il est très recherché et Manchester United subit une pression intense pour le garder.

Des résultats positifs pour Manchester United dans les deux cas

Si Pogba part, cela laissera un énorme écart dans le milieu de terrain de United, mais ils devraient être capables de faire face. Le Français est mis à l’écart depuis le lendemain de Noël et les Red Devils semblent parfaitement fonctionner sans lui. Ils sont sur une séquence de 11 matchs sans défaite et leur milieu de terrain est toujours rempli de prouesses et de créativité offensives, fournies par Bruno Fernandes et Fred. L’argent fourni par le départ de Pogba pourrait être utilisé pour financer de nombreux transferts estivaux essentiels.

Si Pogba décide de rester au milieu de terrain de United, ce sera sans doute le meilleur de la Premier League. Non seulement United aura plusieurs étoiles parmi lesquelles choisir au centre, mais ils seront également fournis avec une équipe profonde. Des noms tels que Paul Pogba, Fernandes, Fred, Nemanja Matic, Juan Mata, Scott McTominay figureront tous. La combinaison de ces milieux de terrain créatifs et d’une attaque aussi puissante sera mortelle.

Photo principale

Intégrer à partir de .