Paul Pogba et Camavinga seront les priorités du Real Madrid pour l’été

Le journal français L’Equipé a surpris avec un rapport dans lequel il indique que les intentions du Real Madrid de signer Camavinga ils n’empêchent pas du tout les possibilités d’embauche Paul Pogba.

Zinedine Zidane Il n’oublie pas son compatriote, qu’il essaie de signer depuis quelques saisons mais ce ne sont que des tentatives infructueuses. Le Manchester United Il n’a pas baissé son prix de 150 millions d’euros et c’est pourquoi son arrivée a été empêchée, mais étant maintenant si près de mettre fin au contrat, il est prévu que le diables rouges faciliter votre départ et mettre un prix plus abordable de moins de 100 M €.

Comme nous l’avions déjà signalé en 90min, Camavinga est l’option maximale du Real Madrid être le relais de Casemiro, qui n’a actuellement aucun changement naturel dans l’équipe et doit de toute urgence pouvoir lui donner des minutes de repos.

L’attaquant devra attendre, selon le même journal, le club Merengue espère quitter la signature de Kylian Mbappé pour l’été 2021, où il n’aura plus qu’un an sur son contrat et PSG il sera pratiquement contraint de négocier pour lui, on sait que le génie français est fan de Real Madrid depuis l’enfance, son idole était Cristiano Ronaldo et personne ne serait surpris de le voir habillé de blanc à un moment donné de sa carrière.