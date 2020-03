Paul Pogba et Marcus Rashford bénéficieront de reports

Avec la Premier League reportant tous les matchs jusqu’au 3 avril au moins et les matches de l’UEFA déjà annulés, Manchester United ne jouera pas un autre match de compétition avant au moins trois semaines.

Du point de vue de l’élan, le verrouillage n’aurait pas pu arriver à un moment pire pour United, une équipe en feu, sur une série invaincue de 11 matchs avec 9 draps propres et des buts pour le plaisir.

Chaque joueur – sans doute, à l’exception de Jesse Lingard et David de Gea – joue au sommet de son art. Même Daniel James, qui luttait pour la forme et les buts, s’est retrouvé derrière les portes fermées du stade Linzer hier soir – une performance qui lui a valu une place dans l’équipe de la Ligue Europa de la semaine.

Donc, cette belle course à suspendre à ce stade est décevante pour les Red Devils, même si c’est pour la meilleure des causes.

En revanche, reporter les matchs de trois semaines pourrait être une excellente nouvelle pour deux des meilleurs joueurs du club, Marcus Rashford et Paul Pogba.

Pogba, qui n’a pas été en action depuis le lendemain de Noël, devrait commencer l’entraînement complet avec la première équipe cette semaine, ce qui devrait signifier qu’il sera en forme et éligible pour la sélection lors du premier match de United, ce qui, dans l’état actuel des choses, serait contre Brighton et Hove Albion le 4 avril.

Cela arrivera probablement encore trop tôt pour Rashford, mais le joueur de 22 ans sera évidemment beaucoup plus proche de l’action que maintenant. Si les matchs reportés sont réorganisés pour plus tard en avril, ou même plus tard si la saison doit être prolongée, Rashford pourrait éventuellement être en mesure de prendre part à bon nombre des matchs critiques de cette saison après tout.

Bien sûr, tout cela n’est que spéculation et personne ne sait ce qu’il adviendra du reste de la saison 2019/2020. Mais une chose est claire: il y a certainement maintenant de meilleures chances que Pogba et Rashford soient disponibles pour plus de jeux.

