Paul Pogba et sa priorité: signer pour le Real Madrid | Ligue d’Espagne

En Espagne, ils assurent que la signature de Paul Pogba pour le Real Madrid se rapproche.

Les joueurs de l’équipe nationale française Paul Pogba (à gauche) et Kylian Mbappe (centre) lors d’une séance d’entraînement pré-amicale contre l’Italie.

Photo:



Sébastien Nogier / EFE

Pour:

Felipe Galindo

6 avril 2020 à 08 h 24

Le roman du Français Paul Pogba semble être résolu, le milieu de terrain champion du monde 2018 n’a pas joué pour Manchester United depuis longtemps, sa relation actuelle avec l’entraîneur et le club n’est pas la meilleure, c’est pourquoi le joueur n’est pas strié. dans les plans de United pour la saison prochaine. En Espagne, il est assuré que le footballeur français donnerait la priorité à signer pour le Real Madrid.

La situation actuelle de Pogba à Manchester United n’est pas la meilleure, son long hiatus, en plus de sa quarantaine, a été un facteur clé pour le milieu de terrain pour penser à un nouvel air pour sa carrière. Pogba serait prêt à signer pour le Real Madrid avant un éventuel retour à la Juventus ou un renouvellement de contrat par les diables rouges.

Pogba a un contrat avec Manchester United jusqu’en 2021 avec la possibilité de le renouveler pour un an, mais son représentant assure que Manchester ne serait pas intéressé à le renouveler mais le voit plutôt comme une possibilité que le joueur quitte le club sur le prochain marché. des transferts.

Mino Raiola, son représentant, connaît l’intérêt des deux parties pour parvenir à l’arrivée au Real Madrid. Pineda est aimé de Zinedine Zidane et malgré le fait que tout soit temporairement encore dû à la pandémie de Covid-19, l’incorporation des Français dans l’ensemble «merengue» semble être sur la bonne voie. Il faut rappeler que Paul Pogba est l’un des joueurs qui a perdu le plus de valeur sur le marché, un facteur de plus pour Fiorentino Pérez de voir favorablement l’achat du joueur français.

