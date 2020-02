Paul Pogba et Scott McTominay s’apprêtent à revenir à la première action d’équipe

Selon le Daily Express, Manchester United s’est vu infliger une blessure attendue depuis longtemps, car Paul Pogba et Scott McTominay pourraient tous deux être de retour en action au cours des deux prochains matchs.

Pogba est le plus proche du match de fitness et espère jouer dans le prochain match de United contre Chelsea à Stamford Bridge, selon le média.

La nouvelle est pour les fans de Manchester United aussi bienvenue qu’inattendue et soulève la perspective alléchante de voir le Français aligner aux côtés de la nouvelle recrue Bruno Fernandes dans ce qui serait, sur le papier au moins, un milieu de terrain United énormément amélioré.

Alors que les licenciements pour blessures de Pogba ont continué de s’allonger et que les rapports sur le désir du jeune de 26 ans de quitter Old Trafford ont refusé de se calmer, les fans sont presque arrivés à s’attendre à ce qu’ils ne voient pas deux des meilleurs milieux de terrain attaquants du monde s’aligner ensemble dans une chemise rouge.

McTominay est un peu en retard sur Pogba en termes de réhabilitation, mais pourrait également être de retour dès le match à domicile contre Watford le 23 février, affirme The Express.

L’écossais travaille dur dans le gymnase et a déclaré à Sky Sports: «Je me sens bien, j’espère que je ferai de mon mieux pour être de retour sur le terrain dès que possible».

Ni Pogba ni McTominay ne se joindront au camp d’entraînement d’hiver de Marbella alors qu’ils poursuivent leur rééducation. Une fois que les deux joueurs seront en forme, le manager Ole Gunnar Solskjaer aura un problème de sélection – qui quittera le milieu de terrain de Manchester United. Fred a sans doute été le meilleur joueur des Reds récemment – et a certainement été l’un des plus réguliers – et sera difficile à abandonner.

Cependant, McTominay est mieux adapté que les trois autres au rôle de détenteur et Solskjaer risquerait d’exposer la défense en ne sélectionnant pas un milieu de terrain défensif dédié à ses côtés.

Ce sera bien sûr un «bon problème» pour le Norvégien alors que les Red Devils tentent de remettre leur saison sur la bonne voie et de relever un défi pour les places en Ligue des champions.