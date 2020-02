Paul Pogba peut rester à Man United si certaines conditions se présentent

Paul Pogba pourrait décider de rester à Manchester United si Ole Gunnar Solskjaer est démis de ses fonctions de manager, selon Marca.

Le média espagnol affirme que «si United licenciait Solskjaer et nommait un autre entraîneur, Pogba pourrait décider de rester chez les géants anglais et prolonger son contrat au-delà du 30 juin 2021».

En tant que fan, vous réagissez en quelque sorte avec indignation, n’est-ce pas? Votre première réaction est que le club ne peut pas simplement continuer à licencier des managers pour plaire à l’ego d’un joueur.

Mais il semblerait que ce soit différent dans ce cas.

Les problèmes de Pogba avec l’ancien manager Jose Mourinho étaient personnels. Mourinho a décrit le joueur de 26 ans comme «toxique» et il était clair qu’il y avait une confrontation «c’est lui ou moi» que le joueur a finalement gagné lorsque Mourinho a reçu ses ordres de marche par le vice-président exécutif Ed Woodward.

Cependant, il n’y a pas une telle animosité avec Solskjaer. Le manager a toujours réaffirmé qu’il entretient de bonnes relations avec le Français. La question dans ce cas, semble-t-il, est davantage liée à la nature ambitieuse de Pogba en tant que footballeur.

Le mois dernier, nous avons signalé que, même si le Norvégien semblait avoir le plein soutien du conseil d’administration après une course difficile, il y avait une inquiétude croissante parmi les joueurs qu’il n’était pas compétent tactiquement.

Et tandis que l’agent de Pogba, Mino Raiola, pourrait être l’un des plus grands joueurs de football, il a déclaré à plusieurs reprises que Pogba resterait à Old Trafford s’il pensait que le club était sur la bonne voie.

“Manchester United doit réussir son projet, sinon cela n’a aucun sens”, a déclaré Raiola en janvier.

«Tout le monde sait que l’ambition des deux parties n’a pas été satisfaite ces dernières années. Soyons honnêtes, parlons de l’éléphant dans la pièce. »

L’ancien pizzaiolo a également déclaré que «le club a besoin d’un spécialiste, d’un directeur sportif, d’une personne entre l’équipe, le coach et les propriétaires», un sentiment avec lequel peu de fans de United seraient en désaccord.

Le fait est que la nature publique des commentaires et des actions du superagent l’a conduit à devenir une figure méprisée de la majorité des fans de Manchester United et l’a mis aux prises avec Solskjaer. Pendant ce temps, la présence de Pogba sur les réseaux sociaux, son absence apparente de hâte de revenir d’une blessure et son refus de confier son avenir à United ont endommagé la relation du joueur avec une grande partie de la base de fans.

Mais mettez-vous à la place du joueur pendant une minute. Vous êtes un vainqueur de la Coupe du monde, 26 ans, entrant dans les premières années de votre carrière. Vous êtes considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais vous voulez que l’on se souvienne de lui comme l’un des plus grands de tous les temps. Vous voulez être un vainqueur de la Ligue des champions, un vainqueur de la Premier League… vous voulez le succès.

Imaginez maintenant que vous jouez pour un club que vous aimez, auquel vous aviez choisi de revenir, mais ce club est dirigé par un conseil d’administration qui gâche les transferts et les contrats et qui est géré par un gars sympa et populaire mais qui le fait simplement ne pas avoir la capacité de faire le travail.

Vous affrontez une autre saison hors de la Ligue des champions et êtes bien en deçà des normes des rivaux amers Man City et Liverpool en Premier League.

Qu’est-ce que tu ferais?

Peut-être (crie des rires) que nous devrions prendre Raiola au mot. Disons qu’à la fin de l’Euro 2020, Manchester United s’est qualifié pour la Ligue des champions, a signé Jadon Sancho, Kalidou Koulibaly et un attaquant de classe mondiale, et Mauricio Pochettino ou Max Allegri a été installé en tant que manager. Pogba ne serait donc que trop heureux de rester à Old Trafford, car il croirait alors que le club a bien réussi son «projet», comme l’a dit Raiola.

Il se peut que les commentaires mal placés et incendiaires de Raiola aient mis fin à toute chance de fin heureuse en ce qui concerne l’avenir de Pogba avec les Red Devils. Mais si vous mettez la personnalité de l’agent de côté et regardez simplement la situation depuis la position du Français, ne veut-il pas simplement ce que nous voulons tous – que United ait une chance de redevenir grand?

N’est-il pas vrai que dans un récent sondage, 61% des fans souhaitent que Pochettino, et non Solskjaer, soit le manager de United la saison prochaine?

N’avons-nous pas tous piétiné nos pieds en mendiant la nomination d’un directeur sportif?

N’avons-nous pas tous été frustrés par l’incapacité du club à signer les meilleurs objectifs de transfert?

Des sources très fiables comme Alfredo Pedulla ont affirmé que Pochettino était en pourparlers avancés pour devenir le prochain manager de United cet été. Il est également largement rapporté que les Red Devils sont les favoris pour signer Sancho de Dortmund. Alors peut-être – juste peut-être – les rumeurs selon lesquelles le club pourrait se préparer à offrir un nouveau contrat à Pogba pourraient ne pas être loin de la réalité.

Et avec ces choses en place, il n’est pas inconcevable que Paul Pogba reste à Manchester United pendant de nombreuses années à venir et devienne le héros des fans qu’il a toujours voulu être.

Avec toute la publicité récente pour savoir si une partie de l’équipe actuelle est assez bonne pour jouer pour Man United, pourquoi ne pas vous rappeler certains des pires flops jamais apparus au Theater of Dreams en faisant notre quiz ci-dessous?