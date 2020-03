Paul Pogba pourrait ne pas obtenir le retour souhaité à la Juventus

Manchester United a reçu un coup de pouce dans sa tentative de conserver Paul Pogba après que des informations affirment que la Juventus a changé sa position.

Le talentueux Français a flirté à plusieurs reprises avec l’idée de quitter Old Trafford cet été et parfois, il semblait presque certain que cela arriverait.

Cependant, United et Pogba se sont dirigés non seulement vers la sécurité de son avenir à court terme, mais aussi vers son avenir à long terme.

Le vainqueur de la Coupe du monde aurait changé d’avis depuis l’arrivée de Bruno Fernandes tandis que d’autres affirment que personne ne peut se le permettre.

Néanmoins, Ole Gunnar Solskjaer a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de vendre le produit de l’académie, quelles que soient les nouvelles que les fans pourraient entendre.

Selon Manchester Evening News, Calcio Mercato rapporte que la Juventus a déjà tourné son attention vers des alternatives à Pogba, comme Houssem Aouar, car elles acceptent que les Red Devils puissent conserver leur joueur vedette.

Le milieu de terrain créatif possède un talent incontestable que Solskjaer aimerait utiliser, mais certains se sont demandé si les distractions en valaient la peine.

Manchester United a apparemment et finalement une équipe harmonieuse pleine de joueurs tirant dans la bonne direction et toute perturbation peut avoir un effet néfaste.