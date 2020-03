Paul Pogba s’approche du retour pour jouer aux côtés de Bruno Fernandes

Manchester United n’est plus qu’à quelques jours de pouvoir aligner une équipe qui comprend à la fois Paul Pogba et Bruno Fernandes.

Selon The MEN, Pogba a organisé des séances d’entraînement supplémentaires au complexe d’entraînement United’s Carrington alors qu’il s’approche d’un retour à l’action.

Le Français n’a pas joué pour les Reds depuis le lendemain de Noël et se remet d’une opération de la cheville.

La semaine dernière, le manager Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que “Paul travaille toujours avec les kiosques à l’extérieur et qu’il ne s’entraînera avec l’équipe première que la semaine prochaine”.

Selon ce calendrier, le joueur de 26 ans se joindra à l’entraînement complet au cours des 72 prochaines heures.

La période normale entre le début de l’entraînement complet et le fait d’être prêt à jouer un jeu compétitif se situe entre dix jours et deux semaines, ce qui donne à Pogba une chance extérieure de jouer un rôle dans le match retour de la Ligue Europa unie avec LASK une semaine jeudi et un délai raisonnable. l’attente de jouer dans le match nul de la FA Cup contre Norwich City le 22 mars.

Il y a ensuite une pause internationale avant la reprise de la Premier League le 4 avril avec une égalité délicate à Brighton.

Que Pogba reste finalement à Old Trafford ou non à la fin de la saison, l’idée de voir le Français s’aligner aux côtés du très doué Bruno Fernandes représente une perspective alléchante.

Pogba serait excité de jouer aux côtés de l’international portugais et Fernandes semble également cultiver la relation, ayant aimé le dernier post Instagram de Pogba il y a un jour.

