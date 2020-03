Paul Pogba «un jeu absolu contre lequel jouer», déclare Pundit

Un expert en football et ancienne star de Liverpool, Graeme Souness, a lancé une attaque cinglante contre Paul Pogba de Manchester United.

Dans une interview au Times, on a demandé à Souness: «On a beaucoup parlé de votre mépris apparent pour Paul Pogba. Est-ce une idée fausse? Si vous aviez été son coéquipier, quels conseils pensez-vous que vous lui auriez offerts? »

L’Écossais a été très clair dans sa réponse que ce n’était pas le talent de Pogba dont il doutait, mais ses qualités mentales.

“Pogba a absolument tout pour être un joueur de haut niveau – un grand athlétisme, une super technique”, a déclaré Souness.

«Mais son attitude envers le jeu est l’opposé polaire du mien. Il sort avec une seule pensée en tête: “Je vais montrer à tout le monde à quel point je suis intelligent aujourd’hui et être la star de l’émission.” »

“Mon attitude, la façon dont on m’a enseigné, était:” Sortez et travaillez plus dur que le gars contre qui vous êtes et voyez où cela vous mène. “”

“Il serait un vrai jeu contre lequel jouer.”

Les derniers commentaires de Souness ne surprendront pas les fans de Manchester United qui s’attendent à ce que Pogba bashing du pundit. La critique est la dernière d’une série d’attaques lancées par l’ancien international écossais contre le Français.

S’exprimant après le match d’Everton le 1er mars, Souness a déclaré lors du Super Sunday de Sky Sports:

«[Everton’s physios] eu [Andre] Gomes revient dans une fraction du temps dans ce qui semble être une blessure bien pire. »

“Paul Pogba, je le vois danser lors d’un mariage, je le vois tirer des cerceaux, et juste le cynique en moi sent qu’il ne veut pas être à United.”

«Il ne veut pas jouer pour United. Comment pouvez-vous ne pas vouloir jouer pour Man United, si tel est le cas. »

Dans sa chronique dans The Times en septembre 2018 après la défaite 3-0 des United contre Spurs à domicile sous José Mourinho, Souness a déclaré: “ Pogba joue pour lui-même, tout dépend de son apparence cool, nous montrant à quel point il est intelligent. ”

“Je pense que Pogba n’est dans l’équipe que pour maintenir sa valeur de transfert jusqu’à ce que United puisse le vendre, car il ne mérite pas sa place pour toute autre raison.”

“Peut-être que nous voyons maintenant le joueur égoïste que Fergie n’a pas aimé la première fois?”

Il peut y avoir ou non une part de vérité dans ce que le chroniqueur du Times a à dire sur l’homme de 27 ans, mais ses commentaires sont presque certainement teintés de jalousie. Souness était à son meilleur l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais n’a jamais eu une fraction du talent, de l’argent, de la renommée ou de l’attrait commercial de Pogba malgré toutes ses réalisations à Anfield.

