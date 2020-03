Paul Robinson claque Jean-Kevin Augustin, lâché de Leeds United

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 12:02

L’ancien gardien de but de Leeds United, Paul Robinson, a critiqué Jean-Kevin Augustin – et pense que l’attaquant de prêt est «en procès» après un début inférieur à la normale pour sa carrière sur Elland Road.



Le joueur de 22 ans a rejoint les Blancs dans le mercato de janvier prêté par la Bundesliga RB Leipzig – mais n’a pas encore frappé le sol en cours d’exécution dans le championnat.

L’une des deux signatures de janvier et glamour avec un pedigree européen et un œil pour le but, l’arrivée d’Augustin a excité de nombreux fans de Leeds comme Marcelo Bielsa a finalement capturé son homme, mais les trois apparitions de remplacement du Français et son manque de forme physique ont entravé les options offensives du club dans sa tentative de promotion automatique en Premier League.

Augustin a commencé sa carrière avec Paris Saint Germain, mais n’a pas réussi à faire une impression derrière les options favorables de Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani – résultant en un déménagement à RB Leipzig en 2017.

L’attaquant a prospéré sous la direction du manager Ralph Hasenhuttl au cours de sa saison décisive, marquant son premier but lors d’un match nul 2-2 contre le Borussia Mönchengladbach au Red Bull Arena – marquant 12 buts en 37 matches toutes compétitions confondues.

Un éventuel transfert de prêt à la Ligue 1 de l’AS Monaco a été de courte durée après la fin de sa période de prêt pour rejoindre l’équipe de Bielsa dans la fenêtre de transfert de janvier, avec l’obligation de rendre l’accord permanent en été.

Cependant, parlant à MOT Leeds News, l’ancien gardien des Whites Robinson a rapidement critiqué le talentueux attaquant.

«Sa carrière est un arrêt-départ depuis longtemps. Il est allé à RB Leipzig et ils l’ont encadré en prêt à Monaco.

“Il a beaucoup à prouver et je dirais que d’ici la fin de la saison, il sera jugé pour sa carrière à Leeds.

«Leeds devrait-il le signer sur un contrat permanent? Cela dépend de la ligue dans laquelle nous évoluons et de sa forme physique entre maintenant et la fin de la saison. »

Avec Leeds United haut de la table du championnat et face à un voyage difficile à Cardiff City dimanche – Bielsa espère que la puissance de feu du meilleur buteur Patrick Bamford et Tyler Roberts pourra fournir suffisamment de munitions en l’absence d’Augustin – qui reste sur la touche en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors d’une séance d’entraînement.

Les fidèles de Leeds espèrent que le Français pourra démarrer sa carrière à Elland Road, avec un talent certain et une nuisance pour les défenseurs – Augustin a tous les traits pour devenir l’homme principal de Bielsa la saison prochaine en Premier League.