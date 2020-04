Paul Scholes fait l’éloge de Paul Pogba pour la tournure des événements surprise

La légende de Manchester United, Paul Scholes, a réservé un éloge spécial à Paul Pogba dans une tournure surprise des événements, choquant les fans qui étaient curieux de savoir ce qui avait déclenché le changement.

Certains ont même commencé à croire que l’éloge devait être dû au fait que le Français de classe mondiale prolongeait son séjour à Old Trafford.

Quelle que soit la raison, il est sûr de dire que Scholes n’a pas été aussi agréable envers Pogba dans le passé, donc la nouvelle attitude est une surprise.

Le talentueux milieu de terrain a été fortement critiqué par de nombreux anciens joueurs et experts avec peut-être seulement Patrice Evra le protecteur notable de lui.

Néanmoins, c’est un bon changement de rythme alors que les fans en avaient assez de la négativité qui entourait Pogba dans le passé.

Scholes sur Pogba: «J’ai joué un peu avec Paul et tout le monde connaît son talent. Il peut tout faire en tant que milieu de terrain et vous le compareriez probablement à Steven Gerrard avec le rythme, la puissance et la compétence. Il peut absolument tout faire. » #MUFC [utdpocast]

– Zone unie (@ManUnitedZone_) 21 avril 2020