Paul Scholes insiste sur le fait qu’il aime tout de Bruno Fernandes

Le grand Paul Scholes de Manchester United a eu son mot à dire sur la nouvelle signature de Bruno Fernandes et il est sûr de dire qu’il réitère ce que les fans ressentent.

Le talentueux Portugais a joué une fois de plus lorsque les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont battu confortablement le Club de Bruges en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Scholes a souvent été l’un des critiques les plus durs de United, mais a en fait eu des paroles aimables pour Bruno dans ce qui est un changement de ton.

Les supporters ne pourraient pas être plus heureux avec leur magicien de milieu de terrain et l’espoir est qu’il reste en forme et tire pour le reste de la saison.

La forme de Bruno est telle que l’absence de Paul Pogba ne se fait pas autant ressentir que par le passé.

Paul Scholes: “Qu’est-ce que j’aime chez Bruno? Jusqu’à présent. Créativité. Sa conscience sur le terrain. Avant que le ballon ne vienne à lui, il sait ce qui l’entoure. Il est sensationnel – vous vous demandez simplement pourquoi personne d’autre n’est venu le chercher ou pourquoi nous ne l’avons pas eu en été. ” #mulive [bt]

– utdreport (@utdreport) 27 février 2020

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles personne d’autre n’est venu le chercher, il y a eu des rapports assez solides selon lesquels Tottenham n’a pas réussi à le signer en été.

Barcelone aurait également été enthousiaste, mais rien ne s’est passé alors que Manchester United a conclu le transfert à la place.

La grande question est sans aucun doute pourquoi l’équipe de Solskjaer n’a pas fait venir Bruno cet été et a sauvé les fans du chagrin qu’ils ont vécu cette saison.

S’il avait été signé plus tôt, United aurait peut-être été confortablement dans le top quatre au lieu de se battre pour entrer.