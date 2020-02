Paul Scholes s’interroge sur la place de quatre stars de Man Utd autour de Fernandes

Date de publication: vendredi 14 février 2020 3:48

Paul Scholes a donné son approbation au milieu de terrain de Manchester United après l’ajout en janvier de Bruno Fernandes du Sporting Lisbon.

Scholes a été un élément clé du milieu de terrain de United pendant la meilleure partie de deux décennies, mais la position n’a pas toujours été un point fort pour les Red Devils ces dernières années.

La saison dernière a vu Fred lutte pour s’imposer à la suite d’un mouvement d’argent important du Shakhtar Donetsk, tandis que Paul Pogba a été aux prises avec des blessures ce trimestre.

Cependant, les choses commencent à se former pour United au milieu du parc après avoir signé Fernandes en janvier et avec Fred et Nemanja Matic redécouvrant leur forme récemment, ainsi que Scott McTominay impressionnant au début de la saison, Scholes pense maintenant que Ole Gunnar Solskjaer a un sérieux mal de tête de sélection.

Il a déclaré à BBC Five Live (via le MEN): «Je pense que Matic a très bien réussi ces dernières semaines, nous savons que Fred s’est vraiment amélioré au cours des six ou sept dernières semaines.

«Il doit encore apporter des buts et des passes décisives à son jeu, mais il faudrait le mettre là. La forme de McTominay au début de la saison et ensuite vous avez Fernandes et Pogba.

“Fernandes pourrait peut-être jouer un rôle plus haut sur le terrain, il semble avoir des buts en lui, comme il veut tirer, comme il veut faire des buts, donc je pense que c’est maintenant le cas de United d’essayer simplement de s’adapter à la meilleurs joueurs et mettez-les tous sur le terrain quelle que soit la position qu’ils jouent. »

Quelqu’un qui est un peu plus prudent à propos de Fernandes est l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher, qui a déclaré à Sky Sports qu’il pensait que l’affrontement de United avec Chelsea lundi soir serait un test difficile pour l’ancien meneur de jeu du Sporting.

«Ce sera intéressant de voir ce qui se passe dans ce domaine parce que c’est quelque chose que United souhaitait renforcer, avec Pogba et McTominay en dehors», a expliqué Carragher.

«Je pense donc que c’est là que le match sera gagné.

«Il sera intéressant de voir comment s’en sort Fernandes. C’est complètement différent de jouer à Chelsea que de jouer à domicile contre les Wolves. “

