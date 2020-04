Paulinho fait don de huit tonnes de nourriture pour ceux qui ont besoin du coronavirus

L’ancien milieu de terrain du Barça et maintenant joueur du Guangzhou Evergrande de la Ligue chinoise, José Paulo Bezerra, mieux connu sous le nom de Paulinho, a fait un généreux don samedi lors de l’émission en direct sur YouTube, du célèbre auteur-compositeur-interprète brésilien Alexandre Pires.

19/04/2020

Agir à 14:37

CEST

Sport.es

Pendant le programme Pires, «Live di Nego Veio», a appelé l’ancien joueur du Barça pour faire un don spectaculaire: huit tonnes de nourriture, destinées à des actions caritatives pour lutter contre le coronavirus dans votre pays.

Ils ont également participé au programme de divertissement de ce chanteur de pagode, des personnages comme l’ex aussi Barca Neymar Jr. Bruno Henrique et Roberto Carlos, champion du monde en 2002, étaient également connectés.

Un programme populaire

Plus de 590 mille personnes ont suivi le concert au cours de la première heure et demie de l’émission, dans laquelle le don de Paulinho a été le plus impressionnant, voulant aider les Brésiliens, beaucoup d’entre eux souffrant de la pandémie de coronavirus avec presque aucune ressource

Paulinho attend l’autorisation pour pouvoir se rendre en Chine et rejoindre son équipe, en vue de la reprise du championnat professionnel, qui attend le «feu vert» du gouvernement chinois, toujours soucieux d’éradiquer entièrement la pandémie.