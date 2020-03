Paulo Dybala a raconté ce que c’est que de vivre avec un coronavirus »Football Press

Vendredi 27 mars 2020

Dybala a été informé samedi dernier qu’il souffrait de COVID-19 avec sa petite amie Oriana Sabatini. La «Joya» est déjà en cours de rétablissement et prétend être «beaucoup mieux».

Le footballeur argentin de la Juventus, Paulo Dybala, a parlé de son expérience avec le coronavirus, car il était l’un des milliers infectés en Italie, le pays qui a le plus souffert de ce virus en Europe. Bien qu’au départ le «10» de la «Vecchia Signora» n’était pas dans les meilleures conditions, il s’améliore aujourd’hui.

Le talentueux milieu de terrain a parlé à la chaîne Juventus, où il a déclaré: «Je vais beaucoup mieux, après les premiers symptômes forts d’il y a quelques jours, maintenant je vais beaucoup mieux. J’essaie de m’entraîner, avant que je ne puisse rien faire ».

De plus, Dybala a parlé des sensations qu’il a ressenties avant d’apprendre qu’il avait la maladie. «Je sentais que j’étais à bout de souffle, je ne pouvais rien faire, après cinq minutes d’entraînement, j’ai senti mon corps fatigué, mes muscles me faisaient mal. Maintenant, ma copine et moi allons mieux aussi, heureusement », a souligné l’Argentin.

La ‘Joya’ a également pris la parole pour faire référence à sa grande collection de T-shirts, où il a déclaré: “J’ai de nombreux T-shirts rares, chacun a sa propre histoire, d’une fête, d’un ami. Ils sont tous spéciaux, j’aime les collectionner et je continuerai à le faire. De tous ceux que j’ai, j’en ai trois très importants ». Ces vestes sont celles du 120e anniversaire de la Juventus, l’une de Cristiano Ronaldo et l’autre de Lionel Messi.