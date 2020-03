Paulo Dybala, Coronavirus: l’Argentin a confirmé qu’il était positif pour COVID et aussi pour sa petite amie, mais ils se portent bien | Pandémie | Italie, contegiados, mort | NCZD Italie

Mis à jour le 21/03/2020 à 13:24

Un de plus à la liste. Paulo Dybala a confirmé ce samedi 21 mars 2020 que lui et sa femme ont été testés positifs pour coronavirus auxquels ils ont été soumis disposent de quelques jours. Grâce à ses réseaux sociaux, l’attaquant de la Juventus a assuré que lui et Oriana Sabatini étaient dans des conditions optimales.

«Bonjour à tous, je tenais à vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi avons été positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous “, a écrit l’attaquant argentin sur son compte Twitter.

Il convient de mentionner qu’il s’agit du troisième cas de coronavirus à la Juventus, car il y a quelques jours, il a été confirmé que Blaise Matuidi et Daniele Rugani étaient également infectés.

Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3

– Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 21 mars 2020

Plus de 4000 morts en Italie

Décès en Italie avec le coronavirus il y en a déjà 4 032. Les cas positifs ont augmenté de 4 670 et il y a déjà 47 021 personnes infectées, dont 5 129 ont été libérées, selon les données fournies par la Protection civile.

L’Italie a resserré les mesures déjà prises pour contenir le coronavirus et a ordonné la fermeture de tous les parcs et jardins publics, ainsi que les déplacements le week-end dans les résidences secondaires.

