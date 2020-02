Pause? Dix joueurs PL qui ont accumulé le plus de minutes

Date de publication: Mardi 4 février 2020 à 7h18

Et nous parlons aussi de minutes internationales – donc toutes les minutes depuis le 1er juillet 2019 pour les clubs et les pays, à l’exception des matchs amicaux glorifiés comme la Super Cup / Community Shield. Oh et nous ne nous soucions pas des gardiens de but car ils bougent à peine…

10) Andrew Robertson (3064 minutes)

Même une absence totale d’implication dans les compétitions nationales de coupe – et un retrait de ses fonctions internationales avec l’Écosse en novembre – n’a pas vraiment réduit le football de Robertson cette saison, car il a commencé 24 des 25 matchs de Premier League (il a eu une heure précieuse à la maison pour Watford en décembre), ainsi que cinq des six matches de Ligue des champions et l’intégralité de la Coupe du monde des clubs. Et tout ce que la course commence vraiment à faire des ravages.

Robertson n’est pas son standard habituel, étant donné le ballon plusieurs fois et semble fatigué. Besoin d’une pause #lfc Liverpool a-t-il un autre LB? Ce LB espagnol est-il toujours là? #LIVMUN

– TEG. (@ Gr33nw00d) 19 janvier 2020

9) Roberto Firmino (3112 minutes)

Le Brésilien a joué moins de minutes de club que Robertson et a souvent un répit à la fin des matchs déjà gagnés – bien qu’il n’ait manqué qu’une poignée de minutes pendant la période de Noël épuisante – mais il a joué une quantité démesurée de football pour son pays, remportant la Copa America l’été dernier, puis en commençant cinq des six matchs amicaux depuis. Il obtient à peine une pause pour un club ou un pays parce qu’il n’y a vraiment personne comme Firmino. «La façon dont il utilise les compétences de ses camarades est particulière. Je ne connais pas de joueur comme lui, c’est vrai », a déclaré Jurgen Klopp cette semaine.

8) Leander Dendoncker (3128 minutes)

Le premier des quatre joueurs des Wolves dont la saison a commencé lors des éliminatoires de la Ligue Europa en juillet. La polyvalence du Belge signifie qu’il a joué énormément de minutes à la fois au milieu de terrain central et au milieu du terrain sans jamais être vraiment le premier choix dans l’une ou l’autre position («faire un Dier»). Avec à peu près un compliment complet de joueurs ce week-end pour le voyage à Old Trafford, c’est Denconcker qui est tombé sur le banc pour permettre à Willy Boly de prendre la place qui lui revient au centre de la défense.

7) Raheem Sterling (3215 minutes)

L’absence de Leroy Sane a conduit Sterling à un sérieux surmenage. Et cela montre maintenant que Sterling n’a contribué ni but ni aide en 2020. Le pauvre Sterling n’a à peine été reposé dans les coupes nationales, jouant 76 minutes contre Oxford United et les 180 minutes complètes de la victoire en Coupe de la Ligue contre Manchester United. Sa forme a été vraiment très mauvaise ces dernières semaines, culminant en ce qui aurait dû être un carton rouge à Tottenham dimanche.

Nous semblons être une équipe fatiguée qui prend des décisions fatiguées. Personne plus que Sterling.

– Justin Rees (@Bumpyjo) 2 février 2020

6) Toby Alderweireld (3240 minutes)

Les demi-centres de premier choix ont rarement une pause et Alderweireld est le premier choix pour le club et le pays. Il n’a raté qu’un match de Premier League cette saison et cela s’est avéré être le dernier match de Mauricio Pochettino, alors qu’il n’a été excusé que du devoir de Ligue des Champions contre Red Star, qui présentait un défi que même Eric Dier pouvait repousser. Alderweireld est de retour sous la forme impérieuse qui l’a fait l’un des meilleurs joueurs de Premier League des années 2010.

5) Virgil van Dijk (3330 minutes)

Chaque minute en Premier League. Chaque minute en Ligue des champions. Et 120 minutes de la finale du World Club. Même sans jouer une seule minute dans aucune des coupes nationales, Van Dijk est toujours le plus occupé de tous les joueurs de Liverpool et sans doute le plus important. Sans lui, peu de cette époque dorée à Liverpool aurait été possible. Il est sans pair.

Jusqu’à présent, mon joueur de la saison est Van Dijk. La seule raison pour laquelle les gens ne disent pas que c’est parce qu’il l’a gagné l’année dernière. Mais cela n’empêche pas Messi ou Ronaldo de gagner le Balon D’or chaque année. Le meilleur est le meilleur, ne devrait pas être de le partager

– Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 3 février 2020

4) Raul Jimenez (3394 minutes)

Patrick Cutrone était censé partager la charge, mais son échec à régler a laissé Raul Jimenez en service en Premier League et en Europa League. À son crédit, il a admirablement été surmené, contribuant 20 buts dans toutes les compétitions. Comment les fans de Manchester United aimeraient le voir en tête pour leur club au lieu d’Anthony Martial ou Odion «pas la pire idée mais quand même…» Ighalo.

3) Joao Moutinho (3417 minutes)

À 33 ans, il aimerait probablement un peu de repos – surtout après avoir été fouetté lors des qualifications pour la Ligue Europa en juillet – mais Moutinho est tout simplement trop bon pour se reposer. Probablement le meilleur joueur à enfiler un maillot des Loups ce siècle, il a très probablement été la bonne affaire en Premier League de cette génération. Et il joue plus au football que n’importe qui d’autre. Son secret? «Je m’entraîne bien. Je mange bien. Je bois de l’eau et des boissons hydratantes. Je me repose quand j’ai besoin de me reposer. Je viens m’entraîner tous les jours comme si c’était le premier jour. Ce sont de petites choses mais elles font la différence. »

2) Conor Coady (3510 minutes)

Chaque minute en Premier League. Chaque minute dans la Ligue Europa (y compris les qualifications). Chaque minute dans la FA Cup. C’est un bon travail sanglant que Gareth Southgate ne l’a jamais choisi pour l’Angleterre.

1) Harry Maguire (3552 minutes)

Si vous payez 85 millions de livres sterling pour quelque chose, vous l’utilisez. Pour chaque minute en Premier League. Et puis contre Colchester en Coupe Carabao. Et puis contre Tranmere en FA Cup. Et si vous êtes Gareth Southgate et que vous regardez un placard en forme de demi-centre assez vide, vous ne donnez pas une minute de repos à l’homme. Pour être juste, il était excellent contre les loups…

Le match de Harry Maguire en chiffres contre les loups:

Précision de réussite de 94%

4 plaqués gagnés

2 tirs bloqués

1 drap propre

Un autre affichage impressionnant. 👏👏👏 pic.twitter.com/ML1fBiho7E

– Statman Dave (@StatmanDave) 1 février 2020