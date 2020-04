Pause totale entre Hurricane et ses joueurs

La situation dans l’ouragan semble avoir atteint un point de non-retour après la lettre adressée aujourd’hui par le président Miguel Nadur aux joueurs les accusant de ne pas avoir l’intention de parvenir à un accord pour le paiement des dettes et des salaires.

Il y a quelques jours, les footballeurs du Globe ont publié un communiqué dans lequel ils mettaient en garde contre une dette d’une partie des salaires de janvier et février en plus de la totalité du salaire de mars.

“Le fait d’avoir des économies ne signifie pas qu’ils peuvent me payer quand ils le souhaitent. Je comprends ce qui se passe avec le coronavirus, mais nous avons déjà accumulé un arriéré d’avant. Je n’ai reçu qu’une partie de janvier”, a déclaré Gonzalo Bettini à l’époque.

Nadur a commencé par dire que “J’ai reçu avec surprise le dépôt massif de chèques effectué vendredi par plusieurs membres du campus, rompant ainsi l’accord conclu il y a quelques jours”.

En outre, le leader a expliqué que “cette situation, ajoutée à la déclaration selon laquelle ils ont circulé exclusivement dans les médias la semaine dernière (ils ne m’ont rien communiqué directement), me donne la directive qu’en fait, ils n’ont jamais eu l’intention de trouver un point d’accord face à cette situation, mais plutôt le contraire. “

La lettre indique également que “Hurricane a fait sa part en payant l’avance mentionnée deux fois par virement bancaire et en demandant les excuses publiques correspondantes pour les retards. Cependant, plusieurs d’entre vous, sans considérer le contexte de 40 jours sans activité ni revenu , ils ont agi ensemble de manière flagrante en essayant de forcer quelqu’un à savoir quelle situation. Dans ce scénario, après avoir interrompu unilatéralement le dialogue par certains des référents, c’est que je vous encourage à écrire ces lignes à tous. “

Nous devrons attendre maintenant la réponse de l’équipe qui pour l’instant ne s’est pas manifestée à cet égard. La vérité est qu’après ce voyage aller-retour, les relations entre dirigeants et footballeurs semblent définitivement rompues. Nous reproduisons la lettre complète ci-dessous:

Les chèques détenus par certains d’entre vous ont été remis avant la pandémie et ont été annulés car leur échéance se prolongeait. Une fois l’isolement social préventif obligatoire décrété, ou même plus tôt, Hurricane a dû mettre fin à ses activités sociales en fermant ses installations. Pour cette raison, nous avions convenu que les chèques en attente à collecter ne devraient pas être déposés et que nous les annulerions dans la mesure du possible du Club, en attendant, ils recevraient des avances sur salaire allant jusqu’à deux cent mille pesos (200000 $).

Dans ce scénario, le dialogue ayant été interrompu unilatéralement par certains référents, c’est que je vous encourage à écrire ces lignes à tous.

Je vais à tout prix défendre l’héritage de l’ouragan. Vous pouvez essayer de ternir mon nom et mon honneur, demander l’avis de ceux d’entre vous qui souhaitent et formuler toutes les actions en justice qui vous semblent correspondre, mais ils ne dénatureront pas ma volonté de défendre avant tout les intérêts de l’ouragan. Cela implique: défendre votre patrimoine, vos personnes à charge, votre peuple, votre économie et vos finances.

Vous devez comprendre que le Club, l’Argentine et le monde traversent une situation de délicatesse exceptionnelle, que les économies sont complètement arrêtées, que les aides d’État ne sont pas encore arrivées et que nous mettons tout en œuvre pour nous conformer à vous et au reste. des travailleurs, pour la plupart dans des situations économiques beaucoup plus délicates.

En l’occurrence, je n’hésiterai pas à protéger les actifs du Club, même si pour cela j’ai dû accorder la liberté d’action à ceux qui n’appartiennent pas à l’institution ou ne renouveler aucun des contrats qui expirent le 30 juin 2020.