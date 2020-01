Pearson admet qu’il ne devient pas trop à l’aise sur le siège de Watford

Date de publication: Vendredi 17 janvier 2020 8:52

Nigel Pearson pense que Watford a la bonne attitude pour jouer dans tous les grands matchs alors qu’il se prépare à affronter les Spurs de Jose Mourinho.



Les Hornets accueillent Tottenham sur Vicarage Road lors de la rencontre de samedi à l’heure du déjeuner en tant que l’une des meilleures équipes en forme du premier vol.

En effet, seuls Liverpool et Manchester City ont marqué plus de points que les 13 que Watford a accumulés sur les 18 disponibles pendant le mandat impressionnant de Pearson.

Les Hornets semblaient condamnés au Championnat après un début de campagne misérable et les licenciements de Javi Gracia et de Quique Sanchez Flores.

Mais Pearson, l’architecte de la Great Escape de Leicester en 2015, a changé la fortune du club.

Watford était à 10 points de la sécurité lors de sa prise de fonction en décembre, mais il est maintenant à un point et un endroit au-dessus de la zone de relégation avant la visite des Spurs.

Pourtant, Pearson, qui a installé une nouvelle discipline à Watford, a dit à son équipe de ne pas tenir leur forme pour acquise.

«J’ai l’impression que certaines personnes pensent peut-être que le travail acharné est terminé, mais ce n’est certainement pas le cas», a déclaré Pearson.

«Nous nous sommes donné une chance plus réaliste, mais c’est tout.

«Je suis heureux d’être de retour en Premier League et j’apprécie le défi. Mais je suis aussi réaliste, donc je ne suis certainement pas dans une situation où je suis à l’aise.

«Je sais qu’il y aura des revers en cours de route et nous devons être en mesure de faire face aux revers à mesure qu’ils se produisent.»

Watford grimpera au 14e rang s’il bat une équipe qui se dirigera vers le match de samedi avec une seule victoire lors de ses cinq précédentes sorties en championnat.

Harry Kane continue d’être absent pour Tottenham qui n’a remporté qu’un de ses sept derniers matches de championnat sans son influent tireur d’élite.

“Bien sûr, il y a une possibilité de gagner”, a déclaré Pearson, qui pourrait remettre ses débuts à Ignacio Pussetto suite à son arrivée de 7 millions de livres de l’Udinese cette semaine.

“Chaque fois que vous jouez avec l’une des plus grandes équipes de cette ligue, vous savez, même lorsqu’ils n’ont pas de joueurs clés disponibles, qu’ils ont beaucoup de qualité dans toute l’équipe.”

«Il s’agit de nous concentrer sur notre propre plan de match et de nous assurer que nous comprenons ce que sont nos adversaires et de jouer le plus près possible de notre maximum. Si nous faisons cela, nous avons une chance.

«Nous avons fait face à la pression des grands matchs. Le travail que nous avons réalisé ces dernières semaines et les résultats que nous avons pu obtenir sont dus à l’application et à l’attitude des joueurs.

«Oui, nous avons de bonnes personnes, mais le collectif, l’esprit d’équipe et l’éthique de travail ont été excellents. C’est la chose la plus importante pour nous. »