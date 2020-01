Pearson met en garde Watford contre une idée «stupide» après être sorti de la zone de largage

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 5:48

Nigel Pearson insiste sur le fait que Watford est toujours dans une lutte de relégation malgré le fait qu’ils quittent la zone de largage pour la première fois cette saison.

Pearson a inspiré une réaction des Hornets depuis sa nomination le 6 décembre, et égalé la plus grande victoire de sa courte période en charge avec un triomphe de 3-0 sur Bournemouth dimanche.

Grâce à cette victoire, Watford est invaincu en six matchs et s’est hissé à la 17e place du championnat. Après le match, Pearson a souligné à quel point il était heureux de la résilience de son équipe.

“C’était décousu parce que les deux parties étaient très engagées, les deux parties étaient très résistantes et ont montré beaucoup de ténacité, donc il y a eu énormément de transitions dans le jeu”, a-t-il déclaré.

«Il n’y avait pas beaucoup de possession de patients parce que les deux parties voulaient se mettre sous pression, mais nous avons fait ce que nous devions faire pour gagner le match et je pense que c’est la chose importante de notre propre point de vue. C’est trouver différentes solutions dans les jeux et trouver différentes façons de gagner.

«Il y a eu des moments où nous avons joué du très bon football et gagné des matchs, et aujourd’hui nous avons été un exemple de devoir faire preuve de beaucoup de résilience et de compréhension du jeu, mais aussi d’utiliser notre qualité quand nous le pouvions.

«Je pensais que nos situations de contre-attaque étaient vraiment bonnes, nous avons créé beaucoup d’occasions, nous avons défendu les coups de pied arrêtés avec un incroyable désir de garder le ballon hors du filet, et nous en avions besoin. C’est un excellent résultat pour nous, mais nous devons continuer à nous concentrer à partir de maintenant.

“Il reste tellement de matchs, je pense qu’il serait stupide de penser que juste parce que nous sommes sortis des trois derniers, le travail est fait.

«Ce n’est pas du tout, il y a un long chemin à parcourir, mais je pense que ce qu’il fait, il quantifie le travail que les joueurs ont fait au cours des derniers matchs et la période de Noël et du Nouvel An a été très difficile et très occupée. .

“Si vous voulez utiliser la congestion des appareils comme excuse, nous avons beaucoup de blessures, mais nos joueurs viennent de s’en occuper et j’en suis très heureux car ils ont pris la responsabilité de leurs propres performances et c’est important.”

