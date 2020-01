Pearson ne s’excuse pas pour neuf changements dans le tirage de Watford

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 7:16

Nigel Pearson ne s’excusera pas d’avoir apporté neuf changements alors que Watford jetait une avance de trois buts dans un match nul spectaculaire en Coupe d’Angleterre contre Tranmere.

Le remplaçant Paul Mullin a complété le retour de l’équipe adverse en difficulté en marquant un penalty assisté par VAR avec trois minutes à faire sur Vicarage Road.

Pearson, dont l’équipe est deuxième en bas de la Premier League, a fait ses débuts à quatre joueurs avec seulement Nathaniel Chalobah et Craig Dawson retenus du côté qui battre les loups le jour de l’an.

Le gardien de troisième choix Daniel Bachmann, faisant sa première apparition à Watford, était responsable du deuxième but de Tranmere, tandis que la faute du débutant Mason Barrett sur Corey Blackett-Taylor a conduit à l’égalisation des contes de fées des visiteurs.

“La Premier League est notre priorité et je ne m’en excuse pas”, a déclaré Pearson.

«Je n’ai jamais eu l’intention de faire autre chose que de protéger l’équipe et de veiller à ce que nous devons faire pour le programme de Premier League.

«Je ne peux pas m’asseoir ici et essayer de vous donner le sentiment que tout est égal en termes de regard sur les compétitions. Malheureusement pour nous, la FA Cup n’est pas la priorité.

«Si nous étions dans une situation plus confortable et si nous avions plus de joueurs disponibles, ce serait différent, mais nous ne le faisons pas parce que nous avons une longue liste de blessures.

“Nous ne pouvons pas nous permettre en tant que club de football de nous mettre dans une situation où nous entrons dans la ligue avec encore moins de joueurs disponibles. Je dois prendre des décisions en fonction de ce qui convient à notre saison. C’est aussi simple que ça.”

Watford, 231 jours après avoir été battu 6-0 par Manchester City lors de la finale de la saison dernière, est apparu sur le point de sceller une route confortable jusqu’au quatrième tour après Tom Dele-Bashiru, faisant ses débuts complets, Chalobah et Roberto Pereyra, envoyés plus tard off, tous ont marqué à l’intérieur des 34 premières minutes.

Mais Tranmere a marqué trois fois en 23 minutes de seconde pour assurer le plus improbable des rediffusions. VAR a joué son rôle pour deux de leurs buts.

La tête de Connor Jennings après 64 minutes avait été initialement exclue pour hors-jeu avant que la décision ne soit renversée. Manny Monthe a profité du tâtonnement de Bachmann pour marquer le deuxième but des visiteurs.

Puis, dans les derniers instants, l’arbitre Graham Scott a indiqué un corner de Tranmere après avoir jugé Barrett pour avoir éloigné le ballon de Blackett-Taylor. Les rediffusions télévisées ont prouvé que le jeune n’avait capturé que l’homme, Mullin ne s’y trompant pas en battant à la maison le penalty qui a suivi.

“VAR est là et que je sois d’accord ou pas d’accord, cela n’a pas vraiment d’importance”, a ajouté Pearson. “Vous arrivez à la mi-temps et quand vous avez trois ans, vous vous attendez à voir à travers.”

Tranmere est arrivé à Vicarage Road après une défaite 4-1 à domicile contre Coventry le jour du Nouvel An, ce qui les place 21es en League One. Leur superbe combat ici pourrait leur donner l’élan nécessaire pour changer la fortune de leur ligue.

“Nous avons été déçus par l’affichage du premier semestre”, a déclaré le manager Micky Mellon. «Nous sentions que nous n’avions jamais posé de gant sur Watford. Ce n’était pas du tout comme nous. C’était presque comme si nous leur accordions trop de respect.

“Mais ensuite, en deuxième mi-temps, nous avons dit:” Allez, il y a 2 500 fans de voyage ici et il y a beaucoup de fierté en jeu “. Nous étions une équipe différente avec plus de désir, plus de conviction et avons produit un résultat incroyable dans un club de Premier League. »

Mellon a plaisanté: «La rediffusion ne sera pas une distraction inutile pour le directeur de banque du club. Nous nous en félicitons. Nous aimerions 10 rediffusions. “